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金庸展上海落幕 喚起青春記憶

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
金庸展在上海舉辦，珍貴手稿等亮相。圖為觀眾在展覽現場體驗互動裝置「華山論劍」。（新華社）
金庸展在上海舉辦，珍貴手稿等亮相。圖為觀眾在展覽現場體驗互動裝置「華山論劍」。（新華社）

為期45天的金庸展（上海站）活動於12月11日在上海圖書館東館落幕。展覽累計吸引約6萬人次參觀，觀眾主要來自上海及周邊省份。

新華社報導，香港特區政府駐上海經濟貿易辦事處（簡稱香港特區政府駐滬辦）於10月28日起在滬主辦這一活動。展覽呈現了著名小說家金庸生前手稿、藏書、文房四寶等約300件展品，在近1000平方公尺展廳內設置有「大俠足跡」「金庸的武俠世界」「影視和文娛世界的金庸現象」「百年一金庸」四個主題展區，相當一部分展品為首次亮相上海。

「展覽喚起了我們的青春記憶，特別親切！」年屆不惑的上海市民唐先生趕在展覽閉幕之際帶著朋友一起前來參觀。

他說，改革開放後成長起來的大陸青少年大多讀過金庸的武俠小說，或看過香港影視機構拍攝的金庸武俠影視劇，那些俠肝義膽的英雄人物和跌宕起伏的故事情節，至今仍堪稱經典。

滬港兩地藏書機構、書店和出版機構等為金庸展付出諸多努力，兩地文化界通力合作，推動久藏於香港的金庸早期部分手稿原件及複製件與大陸觀眾見面。

此外，香港特區政府駐滬辦還特別邀請多名在滬香港青年學子擔任展覽志工。這些志工利用周末及學業空餘時間前來現場，幫助引導參觀者，為大家答疑解惑。志工們表示，金庸展期間加深了對中華傳統文化知識的了解，收穫良多。

香港特區政府駐滬辦主任蔡亮表示，喜見展覽受上海市民乃至華東地區市民的熱烈歡迎，期待滬港雙方未來能繼續加強文化交流合作。

金庸 上海 香港

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