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大陸數學天才出家後還俗還戀愛了 網友：終於嘗試人間煙火

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸數學天才柳智宇還俗後在北京一家心理諮商公司任職。（九派新聞）
大陸數學天才柳智宇還俗後在北京一家心理諮商公司任職。（九派新聞）

大陸數學天才柳智宇出家12年後還俗，最近更交起女朋友準備結婚。網友稱，天才終於回到人間嘗試人間煙火。

柳智宇是國際數學奧林匹克競賽滿分金牌、麻省理工學院全額獎學金獲得者，被稱為「數學天才」，但他卻在2010年大學畢業後前往龍泉寺出家，他的父母一夕間白了頭，不懂兒子為何做了這樣的選擇，事實上，當時很多網友也不理解，柳智宇放棄大好前程卻選擇了出家。

但柳智宇入寺8年後離開龍泉寺，傳聞稱他因不看慣寺內勾心鬥角的亂象，向上舉報，卻遭排擠而黯然離去。再過幾年後，2022年春節，柳智宇還俗，同樣讓網友關注。

九派新聞報導稱，楊智宇最近戀愛了，他於今年5月到北京一家心理諮詢公司任職，作為事業部部長，帶領十餘人的小團隊，開發心理學課程。

柳智宇在跟網友的直播中表示，「我和女朋友出家的時候就認識了，但不是很熟，只是知道有這麼一個人，還俗之後在微信上有一些聯繫，我就調動了以前的印象，覺得還不錯」。他說，女朋友也學佛，性格成熟穩重，也活潑開朗，「性格比較相投，她特別會照顧人，比較符合我的標準」。

相處了一段時間之後，柳智宇問女朋友，願不願意相處試試，「最開始我沒有特別衝動，特別上頭的感覺，我看重的是兩個人的性格、三觀合不合適」。

直播中有網友問柳智宇，談戀愛對修行有什麼影響，柳智宇表示，修行時，善法會在兩個人的內心中相互傳遞，「我有一些體會，對方也能夠理解，我內心的善法也有成長」。他還舉例，兩個人一起打坐禪修比一個人好一些，「有人愛我，我更有力量去愛更多的人」。

柳智宇還說，戀愛後，他的身體好了許多。與女朋友第一次約會時，講話講到一半就無法正常發聲，但現在直播講課都沒有問題，「這都得益於她的照顧和支持，她也比較理解我」。他說，戀愛後，身邊人都覺得他更有煙火氣了。

最後，柳智宇表示，兩人已與雙方父母見面，但考慮到舉行婚禮很容易被人拍，女朋友不想受到關注，所以兩人想低調一點。

至於要不要孩子，「不想生孩子僅代表我的個人意見，但還是尊重另一半的想法」。他還介紹，自己和女朋友興趣相投，都是把個人的幸福放到第一位，至於買房買車，女朋友並未提出要求。

有網友留言表示，「祝福你孩子，從你眼神中看出了幸福」；「天才終於回到人間嘗試人間煙火，下一步但願用自己的數學天賦回報培養你的國家，不負上天贈與你的才華。」

大陸數學天才柳智宇還俗後最近戀愛了。（九派新聞）
大陸數學天才柳智宇還俗後最近戀愛了。（九派新聞）

直播 父母

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