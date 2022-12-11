聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央美院學生創作這八字被關押百天 「新十條」公布立獲釋

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
張東輝在北京不同的核酸檢測亭寫下八個字。（星島網）
張東輝在北京不同的核酸檢測亭寫下八個字。（星島網）

「3年了 我已麻木了」，今年8月，大陸中央美院畢業生張東輝將這八個字逐字拆分，塗在北京多個核酸崗亭外部，遭刑事拘留，被關押99天後，在大陸7日頒布「新10條」放寬防疫政策之後，網傳8日檢察院撤訴，當日張東輝無罪獲釋。

星島網報導，1992年出生的張東輝，中央美術學院雕塑系畢業後，留住北京並開始從事雕塑藝術工作。今年8月17日，他分別在北京市朝陽區望京的八個核酸亭上塗寫了「3」「年」「了」「我」「已」「麻」「木」「了」8個字，並於8月21日將其塗寫截圖發到了朋友圈，第二天就被朝陽區派出所警察以「任意損壞他人財物」爲由帶走。8月23日，被朝陽區警方以涉嫌「尋釁滋事罪」刑拘。

9月23日至26日，其家屬向4家相關核酸公司賠償了3995元人民幣，並分別得到了這4家核酸公司的諒解書，但其仍被續押不放。

事件引發外界關注，網傳其家人最近發朋友圈，稱12月8日檢察院撤訴，當晚張東輝獲釋。

中央美院畢業的張東輝，他創作的「三年了我已麻木了」被依「尋釁滋事罪」關押了近百天才獲釋。（星島網）
中央美院畢業的張東輝，他創作的「三年了我已麻木了」被依「尋釁滋事罪」關押了近百天才獲釋。（星島網）

北京 警察 人民幣

延伸閱讀

核酸債務沉重 中國發特別國債7500億元史上第4次

中國通報病例降 四川診所卻因病人太多缺藥停診

北京大鬆綁 快篩陽性核酸異常自行隔離不用上報

中國衛健委：所有醫院都要接診核酸陽性患者

相關新聞

世界盃賭球 廣東破獲跨境網賭案拘48人

廣東省公安廳11日通報，粵省警方成功瓦解一個開設網路賭場、組織跨境網路賭博的特大賭博團夥（集團），抓獲犯罪嫌疑人48名，...

《阿凡達2》大陸「點映」預售 1張票賣到新台幣千元嚇壞網友

《阿凡達：水之道》預計本月16日在中國大陸上映，電影院此前兩天開啟了預售和點映（在個別影院預先放映還未正式上映電影），但...

大陸內蒙古出現120億人民幣洗錢大案 涉及虛擬貨幣

內蒙古通遼市公安局科爾沁分局破獲一個利用網路區塊鏈兌換數位虛擬貨幣洗錢團夥（集團），抓獲犯罪嫌疑人63名，該團夥洗錢金額...

「科研女神」顏寧 任深圳醫學科學院

被稱為「科研女神」的著名結構生物學家、美國國家科學院外籍院士顏寧，11月1日宣布，即將從普林斯頓大學辭職，回中國協助創建...

「圍爐煮茶」社交新寵 有秋冬氛圍又出片

氣溫漸低，三五好友圍著茶爐說笑。煮茶、烤橘子、嗑瓜子，今年冬天「圍爐煮茶」正以席捲之姿迅速走紅網絡。有人因為網上一張張古...

大陸數學天才出家後還俗還戀愛了 網友：終於嘗試人間煙火

大陸數學天才柳智宇出家12年後還俗，最近更交起女朋友準備結婚。網友稱，天才終於回到人間嘗試人間煙火。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。