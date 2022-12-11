中央美院學生創作這八字被關押百天 「新十條」公布立獲釋

「3年了 我已麻木了」，今年8月，大陸中央美院畢業生張東輝將這八個字逐字拆分，塗在北京多個核酸崗亭外部，遭刑事拘留，被關押99天後，在大陸7日頒布「新10條」放寬防疫政策之後，網傳8日檢察院撤訴，當日張東輝無罪獲釋。

星島網報導，1992年出生的張東輝，中央美術學院雕塑系畢業後，留住北京並開始從事雕塑藝術工作。今年8月17日，他分別在北京市朝陽區望京的八個核酸亭上塗寫了「3」「年」「了」「我」「已」「麻」「木」「了」8個字，並於8月21日將其塗寫截圖發到了朋友圈，第二天就被朝陽區派出所警察以「任意損壞他人財物」爲由帶走。8月23日，被朝陽區警方以涉嫌「尋釁滋事罪」刑拘。

9月23日至26日，其家屬向4家相關核酸公司賠償了3995元人民幣，並分別得到了這4家核酸公司的諒解書，但其仍被續押不放。