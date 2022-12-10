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N95成中國瘋搶熱賣品 浙江桐鄉推動全民戴口罩

中央社／ 北京10日電

中國防疫鬆綁後感染人數暴增，N95口罩成為民眾最新瘋搶熱賣品。而浙江桐鄉率先推動「全民戴口罩」運動，要求當成義務及日常生活標配，還一度揚言追究不戴口罩引發疫情者。

中國官方日前宣布優化防疫新10條後，管控措施大幅鬆綁，導致實際上感染COVID-19的人數暴增，民眾開始瘋搶抗原（快篩）試劑、連花清瘟、布洛芬等緩解症狀的中西成藥，出現嚴重缺貨的現象。只要在網路或實體店面一上架，都處於「秒殺」狀態，且價格明顯上漲，部分商家更將藥品價格哄抬3至5倍。

相形之下，口罩的整體銷售情況相對慢熱，但其中防護力強的N95口罩則異軍突起，迅速取代一般醫療用口罩成為民眾瘋搶大宗，連帶使部分實體及網路店面販售的N95口罩，經常處於缺貨狀態，價格也水漲船高，約是防疫鬆綁前的1.5至3.5倍不等。

綜合中國媒體報導，浙江省桐鄉市9日發布通知，宣布全市將進一步開展「全民戴口罩」行動。理由是「科學佩戴口罩是預防新冠（COVID-19）肺炎、流感等呼吸道傳染病最經濟、最有效、最實用的措施」，以「切實阻斷新冠肺炎等呼吸道傳染病傳播流行，保護人民群眾身體健康和生命安全」。

桐鄉官方推出的「全民戴口罩」行動，內容共分8大項。其中第8項揚言「對因不佩戴口罩，造成疫情傳播擴散或者其他嚴重後果的，將依法追究相關責任」。消息一出，引起各界分歧反應。

此外，這項行動還明定7種「凡進必戴」的場所及情況，還強調市民及外來人員應當好「自身健康第一責任人」，把佩戴口罩「當成一種義務，當作日常生活標配」，確實做到「應戴盡戴、凡進必戴、規範佩戴」。

對於桐鄉發布「全民戴口罩」運動，較多的中國民眾給予肯定，認為在防疫鬆綁時期顯得十分重要；也有民眾認為，如今大多數民眾不用提醒都會把口罩戴得牢牢的，這個行動宣示意義大於實質意義；部分民眾對追究不戴口罩而引發疫情者責任的條文有所質疑，指現今防疫鬆綁下，如何證明疫情是由不戴口罩所引起？且一旦究責是否有法律依據？

在引發討論後，桐鄉市官方撤下「對因不佩戴口罩，造成疫情傳播擴散或者其他嚴重後果的，將依法追究相關責任」條文，改為較和緩的「避免因不佩戴口罩，造成疫情傳播擴散或者其他嚴重後果」。

口罩 疫情 N95

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