防學潮？大陸大學紛紛提前放假 今年寒假長達近2個月

大陸多地早前接連傳出有大學生群起抗議校方各種不合理的防疫作為，或許是為防止再有抗爭事件發生，一些大學近日突然宣布將今年寒假大幅提前。據新京報報導，中國農業大學9日就宣布，今年寒假提前到12月31日開始，北京工業大學更提前到12月24日。

北京工業大學早前公告的寒假是從明年1月18日至2月28日，共計42天，如今調整為今年12月24日至明年2月19日，共計58天，寒假幾乎要放成暑假。

明年農曆大年初一是1月22日，因此大陸各大學原先公布的寒假基本都從明年1月中開始。但現在為防再有學生聚集抗爭，一些大學乾脆將寒假大幅提前。

11月底，北京清華大學，以及西安、廣州、武漢、杭州等地都曾傳出大學生在校園內集體抗爭要求校方解封。法新社本月6日報導，一些網上視頻指稱，部分南京科技大學的學生也集會抗議校方的封鎖防疫措施。

一名三年級的大學生告訴法新社，在校方宣布因發現一例新冠陽性病例而全校封鎖5天後，學生開始集會，要求離開校園。

北京語言大學日前已宣布，為幫助學生順利返鄉，學校將啟動寒假返鄉路費補助工作，有需求的學生可提出相關資料，經過審核後即可獲得返鄉的車費補助。

浙江衢州、麗水、溫州、杭州等地教育局更早之前就已發布公開信，聲稱已經做好「迎接學生們平安歸來的充分準備」，歡迎大學生們提早返鄉。