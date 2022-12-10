司機停車輕碰前車保險桿…親筆留窩心紙條道歉 網友提醒：小心好人難做

勇於認錯是美德，對於駕駛者來說就更加難得！網上流傳一張照片，有司機停車時不小心輕碰前車的保險桿，雖然表面來看沒有異樣，但他仍然留下一張紙條道歉，並寫上聯絡方法，其負責任的做法獲網友大讚，形容是「香港恐龍呀！絕晒種」。

有女網友在臉書社團「車cam L（香港群組）」上傳有關照片，並大讚「值得表揚！有品」。從照片可見，有車輛的擋風玻璃被夾著一張紙條，上面寫有「杜先生」的字跡：「Sorry呀，我停車輕輕掂到你後Bumper（保險桿）」，他指自己先檢查一次未見有劃花的痕跡，並留下電話號碼承諾「如果你發現有問題可以聯絡我」。

網友都紛紛大讚「杜先生」有責任心，誠實有禮，直言這類人在香港極其罕見，「絕晒種，竟然留便條」、「如果我係車主，冇事嘅話我唔理算，肯負擔嘅人畀讚」、「好有承擔，可以嫁了」，亦有人錯重點稱「杜生手字好靚」、「睇手字就知道係有文化嘅人」。有網友笑言，對方或許知道原PO是女司機，「溝女伎倆，唔好咁天真」、「見個司機係靚女，我都會咁做啦」。

不過有網友就認為現今「好人難做」，留下電話承擔責任隨時被敲詐一筆，「試過你就知，新舊都入你數，求求其一開口就八千一萬」，亦有人質疑是否詐騙案，「呢招高，之前如你車頭有留電話就打去你電話到講同一樣嘢，而家到佢留電話等你上釣」。

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文章授權轉載自《香港01》