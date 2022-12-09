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陸官方發布「健康服務工作方案」 按風險把人分類分級

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方宣布按照分類分級方式針對不同人群擬訂不同健康服務。圖為2022年初上海復旦大學附屬閔行醫院急診搶救室內忙碌的醫護人員。（新華社）
大陸官方宣布按照分類分級方式針對不同人群擬訂不同健康服務。圖為2022年初上海復旦大學附屬閔行醫院急診搶救室內忙碌的醫護人員。（新華社）

大陸國務院聯防聯控機制今日印發「新冠重點人群健康服務工作方案」，規定以分類分級原則，將人群分為三類，分別用紅黃綠色標記，據以實施不同的健康服務內容。

據央視新聞消息，上述方案是根據患基礎疾病情況、新冠病毒疫苗接種情況、感染後風險程度等分為三個類別：重點人群（高風險）、次重點人群（中風險）、一般人群（低風險），分別用紅、黃、綠色進行標記，顏色不同，服務內容不同。

其中，綠色的低風險人群，享一級服務包含政策宣傳、接種疫苗等；黃色的次重點人群則享有二級服務，居家治療的無症狀或症狀輕微的感染者，主動向社區（村）報備，並與轄區的基層醫療衛生機構聯繫，後者提供健康諮詢、用藥指導等。經評估後為有需要的感染者提供可穿戴健康監測設備、指夾式脈搏血氧儀等開展健康監測，若情況嚴重會盡快轉診。基層醫療衛生機構每3天隨訪一次。

最後是紅色的高風險重點人群，享有三級服務。服務範圍包含重點人群、有緊急醫療需求的重點人群、其他有緊急醫療需求的嬰幼兒、孕產婦等人群。

三級服務內容包含失能老人或高齡行動不便感染者，經縣（市、區）衛生健康部門確定的專家團隊或上級醫院評估後決定收治方式。對經評估後可居家的，基層醫療衛生機構會有相應必要服務，經評估後不適宜居家的，基層醫療衛生機構指導協助轉診。同時，社區（村）協助落實對居家治療感染者的管理，對有定期就醫需求的指導協助就醫，協助提供購藥送藥等服務。

此次「方案」還要求各地要加大供應保障力度，確保基層醫療衛生機構根據大陸中央和本省份推薦的中藥清單，按照服務人口總數的15%到20%動態儲備中藥、解熱和止咳等對症治療藥物、抗原檢測試劑，人口稠密地區可酌情增加。

疫苗 中藥

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