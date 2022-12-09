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中共貴州省委書記調整 廣電總局局長徐麟接替諶貽琴

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸廣電總局局長徐麟取代諶貽琴成為中共貴州省委書記。（圖／取自「新廣電」微信公眾號）
大陸廣電總局局長徐麟取代諶貽琴成為中共貴州省委書記。（圖／取自「新廣電」微信公眾號）

中共省級人事布局持續變動，繼浙江、江西、甘肅、天津等多省市一把手調整後，貴州省委書記也換人，原任省委書記諶貽琴卸任、新任省委書記徐麟就職。

據新華社9日消息，稱中共中央決定：諶貽琴不再擔任貴州省委書記、常委、委員職務，另有任用；徐麟任貴州省委委員、常委、書記。

公開資料顯示，徐麟為中共中宣部副部長兼大陸國家廣電總局局長。他出生於1963年6月，曾長年在上海市工作，擔任過上海市委常委、宣傳部部長。

徐麟2015年開始就職中央網絡安全和信息化領導小組辦公室副主任、國家互聯網信息辦公室副主任，2016年升任中宣部副部長，曾兼任國務院新聞辦主任、廣電總局局長、國家互聯網信息辦公室主任。徐麟是中共十九届、二十屆中央委员。

63歲的諶貽琴則是白族，原本是二十大前唯一的女性省級一把手，但在中共二十大時並未晉升為政治局委員，現為二十屆中央委員當中，僅有的9位少數民族成員之一。

中共二十大 上海 國務院

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