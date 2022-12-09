中共貴州省委書記調整 廣電總局局長徐麟接替諶貽琴

大陸年輕人愛用社交App「小紅書」，來分享生活點滴、汲取新知。值得注意的是，近年還有一款針對中高齡長者，甚至銀髮族網友的社交App「美篇」，也在中國大陸悄悄興起，七年來聚集了兩億用戶，其中有一半超過45歲。隨著中國大陸人口逐漸高齡化，如何從老人社交需求中挖掘商機，成為這類App的新考驗。

2022-12-10 00:12