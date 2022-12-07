延慶600歲古油松 煥發新生

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
古元寶楓周邊增設了霧噴，為古樹補水。圖／本報北京傳真
古元寶楓周邊增設了霧噴，為古樹補水。圖／本報北京傳真

初冬，延慶區大莊科鄉景而溝村山石間，約260歲的古元寶楓、約600歲的古油松靜靜佇立。近日，通過對村內古樹復壯保護、生境恢復、景觀塑造，景而溝村建成古樹村莊，讓古樹生長更舒適、景觀效果更優美。

地處延慶東部、北靠燕羽山的景而溝村，擁有珍貴的古樹資源；村北山坡上生長著一株古元寶楓，為國家二級古樹，樹高15公尺，樹齡約260年。村內另有一株一級古樹－古油松，樹高13公尺，樹齡約600年。古油松蒼勁挺拔，樹幹粗壯，得三人合抱，散發出陣陣香氣。「秋天元寶楓葉子從綠變黃再變紅，可美了。古油松一年四季常綠，是村裡的標誌，大家都很崇敬和珍惜古樹。」村民說。

歷經數百年，古樹亟須「體檢」。今年9月，延慶區園林綠化局對它們「把脈問診」，發現兩株古樹普遍存在長勢偏弱，有部分殘枯枝，枝條細弱、主幹有明顯損傷，根部生長空間狹小，保護措施不足等「病灶」。

對症下藥，技術員們清除了枯枝，對樹幹上的明顯破損進行了防腐、殺菌及清理，並回填種植土，保護古樹根系。古樹原有的鋼管支撐被改為「人」字形支撐架，表面進行仿油松樹皮的仿生處理，為古樹提供支撐力的同時，與環境相融合。

不只保護古樹本身，古樹周邊也打造了人與自然和諧相融的環境。兩株古樹原有保護範圍內為硬質鋪裝，土壤透氣性差；於是在古油松周邊增設透氣補水管，在古元寶楓周邊設置了架空仿木棧道，並且增設了霧噴和水景池，保障古樹根系透氣性，提升空氣濕度，為古樹補水。

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