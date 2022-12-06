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世界盃彩票爆單 中國體彩店1個月賺2年租金

世界日報／ 中國新聞組／北京7日電

卡達世界盃戰況方酣，中國彩票站的生意也火到最高點。網友調侃，「遠遠看以為是做核酸的，或者是新開了什麼網紅店，沒想到走近一看門上掛的是『中國體育彩票』的牌子。」據了解，有彩票站僅突擊一個月，便賺回兩年房租。

「深燃財經」報導，上不封頂，會玩的、不會玩的，看球的、不看球的，都能參與進來。世界盃期間買彩票是玩個氛圍，也是玩個心跳加速。彩票站，是幸運的「中轉站」。買彩票的是以小博大，渴望能一步登天，賣彩票的卻是細水長流，只求能養家糊口。

開一家彩票站，根據彩種不同、地域不同，店主可以獲得的佣金收入在營業額的8%左右，如果能開出大獎，還能額外獲得一些獎金激勵，碰上世界盃這舉世矚目的大事件，有人計畫著把兩年的房租賺回來，有人則只希望銷售額別在區域排名墊底。

「最近幾天，多的時候能有十來個人排隊。」姜東在四川樂山開了5年彩票站，他表示世界盃的熱度在他們的預料之中。但彩票和其他商品不一樣，不用擔心脫銷，不用提早搶購，更沒有「飢餓營銷」，那為什麼還要排隊？

關注的人增多是一個原因，平時沒買彩習慣的人，也會在世界盃的氛圍之下，忍不住買兩張彩票碰碰運氣。「世界盃期間經常有一種客人，進店就問『買誰的最多？給我也來一張。』他們不清楚玩法，也不怎麼懂足球，就是買個開心。」姜東說。

除了人多，世界盃的購彩機制也和平時不太一樣。姜東表示，「世界盃期間，只要競彩官網發布了比賽的時間和場次，就可以開始購彩。」購彩的頻率提高了，所以購彩的顧客也會比較聚集。

人多，加上特殊機制，彩票站自然爆單了。浙江杭州一家體彩店老闆君麗表示，一些做得好的體彩店自己打票都打不過來，需要別的門店幫忙一起打。「舉一個極端的例子，比如一個顧客要買1萬塊錢的彩票，一注2元的最高倍數為50倍也就是100元，那就要打100張，加上接待其他顧客，要從早打到晚」。

開了5年體彩店，姜東在附近也積累起了穩定的客源。報導指出，姜東店裡平時的日營業額穩定在3000元到5000元，一個月大概十幾萬，世界盃這一個月的營業總額要比平時多出二、三十萬。

體彩店的老闆，沒有不期待世界盃的。不止是像姜東一樣的老店主，一些新店主，還有盯著世界盃開幕前開店的創業者，也都湧進了這瘋狂的一個月。

「我就是想著世界盃快到了，可以開一家體彩店賺錢」君麗坦言，她算著時間提前申請，選店、裝修，終於在11月27日開店營業，這已經是世界盃的第七天了。君麗表示，她只花了一個多月就走完了全部流程，比預想中要快得多。

露露相對幸運一些。她的體彩店開在江蘇南京，今年8月就營業了，日營業額從四、五百元慢慢攀升到1000元以上。經歷三個多月的積累，她在世界盃期間迎來自己想像中的爆單，「從早打到晚，根本沒空。」她半開玩笑地說：「其實不好做，就為了掙世界盃的錢，掙完就關門。」

露露指望著在近一個月的世界盃期間能把兩年的房租，共計8萬塊錢賺回來。如果要達到這個目標，世界盃期間露露的營業額至少要達到100萬。

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