宿舍兼當工作室！女大生月入逾4萬 靠這專業買車開店

中國廣東一名女大生，在讀大學期間靠著美甲的專業，在宿舍幫同學服務，每月收入可達1萬元人民幣(約4.4萬元台幣)，該名女大生從大一到大三持續幫同學美甲，還沒大學畢業已賺到買車開店的費用，讓網友嘖嘖稱奇。

陸媒微博《白鹿視頻》報導，廣東湛江市的一名00後林姓女大生，在宿舍靠著做美甲，每月收入可破萬元人民幣，上月還破了1萬1417元(約5萬元台幣)。報導稱林姓女大生從大一到大三持續為同學美甲，坦言「剛開始挺難的」，「但後來生意愈來愈好，到了大三幾乎可以月入破萬元(人民幣)」。

為了精進美甲的技術，林姓女大生還找了老師學習，也表示一開始並不是所有的人都支持，靠著自己的努力和堅持才撐到現在，報導中並展示女大生做的各種光療指甲，相當別緻漂亮。

如今的她說：「現在大三了，可以做自己喜歡的工作、買自己喜歡的東西，非常滿足」。女大生貼出自己買車的照片，羡煞不少大學生，她也靠著這筆工作得來的積蓄，順利開了她夢想中的美甲店。

該女大生在學時的「工作歷程」曝光後，微博網友多數大感佩服，認為她還沒畢業就會賺錢，「相當具有生意頭腦」，也認為美甲業就是在拚審美，「加上技術好的話，真的很香」，具有美感才能真正在這行存活下去，「想賺錢就要大膽嘗試、不怕失敗」。

但也有網友憂心，在學期間就想著賺錢，「會不會沒把書讀好？」、「學生在宿舍非法經營竟成為美談？」報導文末也丟出問題：「如果你在學的孩子這樣做，會支持他嗎？」