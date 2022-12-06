快訊

拜登將參觀台積電亞利桑那新廠 記者搶先直擊外觀

偕懷孕妻登門「求救」 李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

世足賽／日本無緣8強 球評：PK大戰球員太緊張

網哭！女大生穿睡衣開情色直播 媽媽突進門她動作表情全變

聯合新聞網／ 綜合報導
擷自《黑料不打烊》直播影片
擷自《黑料不打烊》直播影片

大陸網站《黑料不打烊》昨日播出一名中國大陸女大生，在自己房間內開情色直播情形，未料在使用情色道具後的影片最高潮處，突遭母親闖入，女大生反應十分快速，隨即起身坐好，還直接回應母親，令網友哭笑不得。

該情色直播影片中的一開始，女大生身穿絲質睡衣，若隱若現地掀開胸部，隨後便慢慢脫去衣服，並使用情色道具自慰，但在影片最高潮時，突見母親闖入，女大生立刻起身，並收起情色道具，並向母親應了聲：「啥事」，隨即畫面只見女大生的頭髮和大腿，草草結束這場直播。

女大生在影片中十分大膽，邊進行動作邊向網友暢聊性愛，隨後拿出情色道具開始自慰，並搭配聲音讓影片進入最高潮；未料這時媽媽闖入，直接問女兒：「在幹嘛？」女大生在改變姿勢動作和表情後，也立刻停止淫聲浪語，立刻回覆母親：「啥事」。

針對這段超級出糗的情色直播，該陸網媒的小編直言：「看到這個視頻第一眼的時候就被笑到了，前面都還是正常的黃播，直到妹子自慰…，誰知道妹子媽媽突然進來了，那畫面，我都替她尷尬」。

該影片也引起網友熱議，很多網友表示都不好意思笑了，有網友讚賞媽媽出現的時機太妙，但也有網友認為這樣太掃「性」，並質疑女孩直播前「怎麼不關門呢？」

直播 大學生

延伸閱讀

Pornhub成人片演員決定24小時直播 媽緊盯全程還寄衣服「穿美一點」

20歲女偶像「情色直播」露骨互動男主播　超慘下場出爐！

美辣天花板！2022世足賽天菜球星：C羅、梅西、迪巴拉…女伴們瘋狂健身菜單曝光！

T1聯盟／公開向霍華德道歉 歐尼爾：我亂講話被媽媽罵了

相關新聞

網哭！女大生穿睡衣開情色直播 媽媽突進門她動作表情全變

大陸網站《黑料不打烊》昨日播出一名中國大陸女大生，在自己房間內開情色直播情形，未料在使用情色道具後的影片最高潮處，突遭母親闖入，女大生反應十分快速，隨即起身坐好，還直接回應母親，令網友哭笑不得。

中國太空站成功種出水稻種子順利回地球

大陸中國科學院分子植物科學卓越創新中心研究團隊已完成在中國太空站進行水稻和擬南芥育種實驗，這是國際上首次在軌實現水稻從種...

手機藏1751萬還沒鎖密碼 大媽弄丟急報案：那是存給女兒的嫁妝

中國大陸浙江一名大媽日前向警局報案手機遺失，由於手機並未設置密碼，不只大媽的身分證件照片留存在手機相簿裡，更嚴重的是，手機的微信內還存有400多萬人民幣（約台幣1751萬元），是大媽「存給女兒當作嫁妝

神舟14號寒夜著陸 3航天員：回家踏實溫暖

神舟14號航天員乘組完成全部既定任務，4日乘坐神舟太空船返回東風著陸場。神州14號更首次帶回活體細胞樣本，對人類長駐太空...

神舟14號返地球花9小時 每一步科技含量高

神舟14號乘組的「回家路」只用了約9個多小時，航天員返回地球的流程，簡單來說就是分離、穿越大氣層、著陸，每一步科技含量都...

香港壘球總會比賽中暈倒 前副會長猝死

香港壘球總會前副會長、前港隊代表黃煥文昨早在何文田香港壘球總會比賽期間暈倒，送往廣華醫院搶救後證實不治。翻查資料，黃煥文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。