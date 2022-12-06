網哭！女大生穿睡衣開情色直播 媽媽突進門她動作表情全變

大陸網站《黑料不打烊》昨日播出一名中國大陸女大生，在自己房間內開情色直播情形，未料在使用情色道具後的影片最高潮處，突遭母親闖入，女大生反應十分快速，隨即起身坐好，還直接回應母親，令網友哭笑不得。

該情色直播影片中的一開始，女大生身穿絲質睡衣，若隱若現地掀開胸部，隨後便慢慢脫去衣服，並使用情色道具自慰，但在影片最高潮時，突見母親闖入，女大生立刻起身，並收起情色道具，並向母親應了聲：「啥事」，隨即畫面只見女大生的頭髮和大腿，草草結束這場直播。

女大生在影片中十分大膽，邊進行動作邊向網友暢聊性愛，隨後拿出情色道具開始自慰，並搭配聲音讓影片進入最高潮；未料這時媽媽闖入，直接問女兒：「在幹嘛？」女大生在改變姿勢動作和表情後，也立刻停止淫聲浪語，立刻回覆母親：「啥事」。

針對這段超級出糗的情色直播，該陸網媒的小編直言：「看到這個視頻第一眼的時候就被笑到了，前面都還是正常的黃播，直到妹子自慰…，誰知道妹子媽媽突然進來了，那畫面，我都替她尷尬」。

該影片也引起網友熱議，很多網友表示都不好意思笑了，有網友讚賞媽媽出現的時機太妙，但也有網友認為這樣太掃「性」，並質疑女孩直播前「怎麼不關門呢？」