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手機藏1751萬還沒鎖密碼 大媽弄丟急報案：那是存給女兒的嫁妝

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸一名大媽遺失手機，手機的微信內藏有1751萬台幣；圖中人物非新聞當事人。示意圖／歐新社
中國大陸一名大媽遺失手機，手機的微信內藏有1751萬台幣；圖中人物非新聞當事人。示意圖／歐新社

中國大陸浙江一名大媽日前向警局報案手機遺失，由於手機並未設置密碼，不只大媽的身分證件照片留存在手機相簿裡，更嚴重的是，手機的微信內還存有400多萬人民幣（約台幣1751萬元），是大媽「存給女兒當作嫁妝的金錢」，深怕遺失手機後全都沒了。

根據新浪新聞報導，這位大媽來自浙江紹興，某天她神色慌張地到當地警局報案，她向員警表示遺失了手機，最重要的是，手機裡的微信還有400多萬人民幣，這筆錢是留給女兒當作嫁妝的，由於大媽的手機並未設置密碼，深怕被有心人撿走後，這些錢全被轉帳轉走了。

最終，警方調閱監視器發現，手機掉在某小區的門口，當時被一名男子撿走了，從男子的衣著判斷他應是在附近工地上班，他也剛好曾到旁邊的核酸檢測站採檢過，於是警方向衛生局調取該男子的檔案，比對照片後找到該男子，順利從他手中找回大媽遺失的手機，所幸手機裡頭的400多萬人民幣一點也沒少。

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