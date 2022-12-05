大陸各省比賽解封速度 山東浙江不再查驗健康碼或掃場所碼

大陸多個省市正進行優化防疫的比賽，繼北京、上海宣布搭乘公共交通不再查驗核酸後，山東省、浙江省昨晚（4日）更宣布全省居民進入公共場所以及搭乘公共交通不再查驗核酸碼，甚至不再查驗健康碼或掃場所碼。

大陸各地加速優化防疫措施，有網友戲稱是「比賽解封速度」，目前至少包括北京、成都、天津、重慶、廣州、深圳、上海、昆明、武漢、鄭州等逾十個主要城市取消公共交通核酸查驗。廣州宣布部分區人群聚集的密閉公共場所憑48小時核酸證明進入，其他場所憑健康碼綠碼進入。

昨天晚上，浙江省與山東省更宣布更寬鬆的規定，浙江省11個地級市（杭州、寧波、溫州、紹興、台州、金華、舟山、湖州、嘉興、衢州、麗水）均宣布自今天（5日）起除養老院、福利院、中小學、幼稚園等特殊場所外，乘坐地鐵、公車等公共交通工具，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」。

山東省也在昨晚宣佈，自5日起，取消交通場站、港口碼頭、高速卡口等場所強制性核酸檢測「落地檢」要求。居民進入公園、景區、服務區等公共場所，乘坐地鐵、公交、計程車等公共交通工具，不再查驗健康碼和核酸檢測陰性證明。

路透早前報導，大陸將在未來數天公布進一步放寬措施，允許一些確診者有條件下居家隔離。