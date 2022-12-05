大陸各省比賽解封速度 山東浙江不再查驗健康碼或掃場所碼
大陸多個省市正進行優化防疫的比賽，繼北京、上海宣布搭乘公共交通不再查驗核酸後，山東省、浙江省昨晚（4日）更宣布全省居民進入公共場所以及搭乘公共交通不再查驗核酸碼，甚至不再查驗健康碼或掃場所碼。
大陸各地加速優化防疫措施，有網友戲稱是「比賽解封速度」，目前至少包括北京、成都、天津、重慶、廣州、深圳、上海、昆明、武漢、鄭州等逾十個主要城市取消公共交通核酸查驗。廣州宣布部分區人群聚集的密閉公共場所憑48小時核酸證明進入，其他場所憑健康碼綠碼進入。
昨天晚上，浙江省與山東省更宣布更寬鬆的規定，浙江省11個地級市（杭州、寧波、溫州、紹興、台州、金華、舟山、湖州、嘉興、衢州、麗水）均宣布自今天（5日）起除養老院、福利院、中小學、幼稚園等特殊場所外，乘坐地鐵、公車等公共交通工具，進入公共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再掃「場所碼」。
山東省也在昨晚宣佈，自5日起，取消交通場站、港口碼頭、高速卡口等場所強制性核酸檢測「落地檢」要求。居民進入公園、景區、服務區等公共場所，乘坐地鐵、公交、計程車等公共交通工具，不再查驗健康碼和核酸檢測陰性證明。
路透早前報導，大陸將在未來數天公布進一步放寬措施，允許一些確診者有條件下居家隔離。
最新網傳昨晚河南省召開疫情防控會，會議傳達多項指示，包括陽性患者可居家治療，不再強制去方艙，自行抗原檢測。中央將出台新十條，將新冠降為普通乙類傳染病，取消核酸檢測，CT30以上的在方艙陽性病例今明兩天全部回家等消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言