山西逾半用電靠風電 創歷史新高
連日來，山西多地遭遇大風天氣，風電「借風而起」。根據中國大陸國家電網山西省電力公司（國網山西電力）消息，11月28日17時6分，山西省風電出力達1692萬千瓦，承擔當時全省用電負荷的55.3%，創歷史新高。
中新社報導，作為中國大陸首個能源革命綜合改革試點，近年來，山西持續推進新能源和可再生能源發展。截至目前，山西電網新能源裝機已達3882萬千瓦，佔全省發電總裝機容量的35.2%。今年前11個月，山西新能源發電量已達540億千瓦時，佔山西電網總發電量的20.7%，新能源利用率達98.5%。
今年以來，大陸國網山西電力暢通新能源併網「綠色通道」，累計服務總共58項205萬千瓦新能源併網啟動。
該公司依託「中長期+現貨+輔助服務」市場，開展跨省跨區交易，拓展新能源消納空間。同時多措並舉提升新能源出力預測準確性，挖掘水火風光儲能等各種電源調節能力，合理安排電網運行方式，有力支撐新能源消納。
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