快訊

世足賽／姆巴佩攻進2球 法國3比1擊敗波蘭晉級8強

山西逾半用電靠風電 創歷史新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

連日來，山西多地遭遇大風天氣，風電「借風而起」。根據中國大陸國家電網山西省電力公司（國網山西電力）消息，11月28日17時6分，山西省風電出力達1692萬千瓦，承擔當時全省用電負荷的55.3%，創歷史新高。

中新社報導，作為中國大陸首個能源革命綜合改革試點，近年來，山西持續推進新能源和可再生能源發展。截至目前，山西電網新能源裝機已達3882萬千瓦，佔全省發電總裝機容量的35.2%。今年前11個月，山西新能源發電量已達540億千瓦時，佔山西電網總發電量的20.7%，新能源利用率達98.5%。

今年以來，大陸國網山西電力暢通新能源併網「綠色通道」，累計服務總共58項205萬千瓦新能源併網啟動。

該公司依託「中長期+現貨+輔助服務」市場，開展跨省跨區交易，拓展新能源消納空間。同時多措並舉提升新能源出力預測準確性，挖掘水火風光儲能等各種電源調節能力，合理安排電網運行方式，有力支撐新能源消納。

種電 再生能源

延伸閱讀

就市論勢／儲能、電網設施 有潛力

炸出蕈狀雲！陸解放軍「骨幹軍工廠」爆炸 1公里外屋頂都被震裂

機遇與挑戰 陸新能源產業「向西看」

晉清潔能源裝機容量 占逾3成

相關新聞

大陸神舟十四號返回艙成功著陸 3太空人狀況良好

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟十四號太空人乘組已完成全部既定任務，於周日（12月4日）乘坐神舟太空船返回東風著陸場。

山西逾半用電靠風電 創歷史新高

連日來，山西多地遭遇大風天氣，風電「借風而起」。根據中國大陸國家電網山西省電力公司（國網山西電力）消息，11月28日17...

新疆沙河 沙漠邊「蘋果城」

新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市五團沙河鎮14萬畝蘋果採收已近尾聲。走進當地一家果品冷庫，保鮮室放著上千箱包裝好的果品，空...

西安一刻鐘生活圈 日漸成熟

手機下單、門店發貨、快遞送達……西安95後王宇30分鐘內便收到了自己所需的商品，「方便又快捷的購物體驗對於我這樣的懶人而...

北斗衛星系統 融入多元民生場景

湖南長沙湘江新區，一輛大「眼睛」的藍色清掃車正在「吃」路面垃圾。這是湖南阿波羅智行研發的L4級低速智能無人清掃車。

神舟14號 載人任務成功

大陸神舟十四號太空人乘組四日晚上八時許乘坐太空船返回東風著陸場，現場醫護人員確認太空人陳冬（中）、劉洋、蔡旭哲身體狀態良...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。