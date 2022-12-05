新疆沙河 沙漠邊「蘋果城」

新疆生產建設兵團第一師阿拉爾市五團沙河鎮14萬畝蘋果採收已近尾聲。走進當地一家果品冷庫，保鮮室放著上千箱包裝好的果品，空氣中彌漫著蘋果特有的香甜味。

中新社報導，五團地處塔克拉瑪干沙漠北緣。當地依託適宜蘋果種植的獨特地理優勢，發展蘋果產業，並將蘋果元素與城鎮建設、旅遊發展相融，在沙漠邊緣締造了一座「蘋果城」。

20世紀50年代，這裡是一片荒漠，零星散居著以放牧為生的人家。自20世紀70年代初發展蘋果種植，如今已是《中歐地理標誌協定》第二批保護名錄阿克蘇蘋果的核心產區。特色林果約佔該團全部耕地的87%；2021年產蘋果約27萬噸，產值17億餘元（人民幣，下同），約佔該團農業總產值的80%。

「2009年以來，五團與河北農業大學合作，將蘋果樹結果年限縮短3—5年，栽培模式採用矮化密植，提高光照量的同時更便於採摘。」五團農業發展服務中心負責人稱，當地引導果農採用配方施肥、蜜蜂授粉、疏花疏果、生物防蟲等技術提高商品果率。

近年來，新疆果品市場行情看好，該團果農付俊連與丈夫張海峰在2001年種植了50畝蘋果園，目前畝產量在2.5噸左右，年收入達30萬元。

圍繞創新疆「優質蘋果生產基地」目標，配合大陸國家蘋果產業技術體系，該團以優質紅富士為主栽品種，目前已形成一套完整的蘋果種植管理體系，並獲得10萬畝果園的農產品地理標誌登記證書。

「2016年，我發現品級高的蘋果更受市場青睞。從2018年，我的蘋果全被哈爾濱哈達果蔬批發市場收購。」該團果農羅愛國說。多年來，該團將「蘋果+」理念融入文旅發展全過程。通過美食節、採摘季等活動，從而帶動養殖生態農業觀光及農家樂等休閒遊持續升溫。