北斗衛星系統 融入多元民生場景

湖南長沙湘江新區，一輛大「眼睛」的藍色清掃車正在「吃」路面垃圾。這是湖南阿波羅智行研發的L4級低速智能無人清掃車。

中新社報導，「它融合了北斗導航的智能駕駛技術，能夠精準識別障礙物，實施規劃路徑，實現百毫秒快速控制和厘米級組合定位，清掃能力強，不留縫隙。」湖南阿波羅智行工作人員介紹說。

隨著核心技術不斷取得突破，中國大陸北斗衛星導航系統（北斗系統）已在交通運輸、農林漁業、水文監測、氣象測報、救災減災、公共安全等領域得到廣泛應用，並賦能各行各業，湧現出一批新模式、新業態和新經濟。

12月2日，2022北斗規模應用高峰論壇在長沙舉行。北斗衛星導航系統工程總設計師、中國工程院院士楊長風線上作主旨報告時說，北斗系統開通以來，廣泛進入了大眾消費、共享經濟和民生領域，深刻改變了民眾的生活方式。北斗正在成為智能手機、可穿戴設備等大眾消費產品定位功能的標配。

「北斗應用需求旺盛，行業應用不斷深化，應用場景更加豐富。」中國衛星導航系統管理辦公室主任冉承其在線上致詞中說，大陸衛星導航產業持續保持穩定高速增長態勢，特別是北斗與物聯網、無人駕駛、人工智能、區塊鏈等戰略性前沿技術加速融合，推動戰略性新興產業融合集群發展。

大陸北斗衛星導航應用三大示範區域之一的長沙，大力推進「北斗+」「+北斗」有機融合，北斗技術早已上天入地，應用於智能駕駛、橋梁監測、交通管理、防災減災、公共安全等領域。

「位於長沙高新區的湖南北雲科技有限公司研發的北斗+智能網聯汽車系統，已在大陸400多個城市上千個駕考場地投入使用。」長沙市人民政府副市長彭濤說。

在大陸第三個北斗應用示範城市湖南嶽陽市，北斗系統涵蓋交通運輸、船舶管理、防汛救災、老人服務等領域。「已建有北斗車聯網管理系統、北斗船舶綜合管理系統、失智老人安全服務系統等應用項目。我們還在推進北斗+汽車電子標識綜合應用示範項目助力智慧城市建設。」岳陽市人民政府副市長陳閣輝介紹。

「遠在天外，近在身邊」的北斗應用前景亦讓各地搶抓發展機遇。「我們會深化北斗與生態環保、智慧城市、通航產業、物流配送、大眾消費等領域的融合創新，建設一批創新應用示範項目。」彭濤說，力爭到2025年，長沙市北斗及相關產業規模突破500億元人民幣。

大陸企業也在積極開拓國際市場，推動國產北斗兼容芯片（晶片）、模塊（模組）、終端等產品加速進入國際市場。冉承其介紹說，「國際海事組織認可北斗系統為全球海上遇險與安全系統。國際搜救衛星組織與中國成功簽署北斗加入全球中軌搜救衛星系統協議」。

「從北斗一號到北斗三號，從雙星定位到全球組網，從覆蓋亞太到服務全球。」楊長風介紹，北斗應用產品已出口全球120餘個國家和地區。