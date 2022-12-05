西安一刻鐘生活圈 日漸成熟

手機下單、門店發貨、快遞送達……西安95後王宇30分鐘內便收到了自己所需的商品，「方便又快捷的購物體驗對於我這樣的懶人而言，可謂是量身訂做」，王宇笑言。

中新社報導，近年來，即時消費的購物習慣，正悄然融入年輕消費者的日常生活之中。以實體門店為供應鏈、以即時履約配送體系為依託，作為線上線下融合的一種新模式，即時零售在贏得Z世代青睞的同時，也吸引愈來愈多實體零售商入局。

西安青年千波2019年從IT行業轉行經營便利店，「起初的兩個月，我發現這個行業雖說門檻低，但按照傳統的線下經營模式卻收效甚微。」千波坦言，想要掌握消費者的購買需求，就要借力移動互聯網，進而迎合本地顧客的消費偏好。

千波的小店銷售著1800餘種貨品，小零食、日用百貨、小家電等一應俱全。

「傳統的在店等客經營方式已經過時，零售業現在需要數據化、信息化。」千波表示，線上訂單已成為其門店的主要流量，店舖服務範圍也從原來的周邊300米至500米擴展到3公里至5公里，小店生意逐漸迎來起色。

隨著新業態穩步發展，即時零售在西安發展迅速，不斷有本地門店、線上平台加入其中。美團發佈的數據顯示，2022年1月至9月，西安即時零售訂單比去年同期增長45%。

美團高級副總裁王莆中表示，即時零售未來的市場規模非常可觀。即時消費需求的多樣性，將令零售市場上平台、渠道及品牌間的關係發生變化。即時配送以本地供給為核心，聚焦消費者對即時送達的消費需求。

2021年，西安入選大陸首批一刻鐘便民生活圈建設試點城市。2022年5月，《西安市一刻鐘便民生活圈試點城市建設實施方案》印發，明確以社區為試點主體，建成一批佈局合理、業態齊全、功能完善、智慧便捷、商居和諧的一刻鐘便民生活圈。現如今，在多項政策支持下，一刻鐘便民生活圈的建設日漸成熟。