快訊

「班班吃石斑」分配不均 8縣市吃兩次、9縣市一次都沒吃

發獎金還有帶薪假 韓企加碼提供單身員工福利

神州十四號太空人返回地球 在軌駐留已半年

中央社／ 台北4日電

中國官媒報導，神舟十四號載人太空船返回艙晚間在東風著陸場成功著陸，3名太空人身體狀態良好。這艘太空船6月5日發射升空，3名太空人在軌駐留已6個月。

央視新聞報導，4日晚間8時9分，神舟十四號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸，載人飛行任務取得圓滿成功。

神舟十四號載人太空船6月5日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。3名太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲在軌駐留6個月期間，先後進行3次出艙活動，完成太空站艙內外設備及太空應用任務相關設施設備的安裝和調試，開展一系列太空科學實驗與技術試驗，與地面配合完成了中國太空站T字基本構型組裝建造。

據報導，陳冬成為中國首名在軌駐留時間超過200天的太空人。

5天前，神舟十五號載人太空船發射，再將另外3名太空人送入太空，並與神舟十四號太空人完成在軌交接。

太空人

延伸閱讀

MLB ／太空人挖白襪主砲 與阿布瑞尤簽下3年合約

史上首位身障太空人 歐洲太空總署宣布人選

第二度飛天… 陳冬在軌時間破200天 寫中國新紀錄

首位身障太空人是誰？歐洲太空總署最快23日揭曉

相關新聞

天氣凍！小店老闆娘每天讓小學生入店等校車 暖心舉動網讚爆

天氣冷人心不冷！近日天氣轉涼，大陸氣溫較香港更低，湖南有名小店老闆娘見到有小學生要在天寒地凍下等車，部分人還要等很久，便開始每天讓學生們進店取暖，當知道部分學生身上沒錢，還請他們吃東西。老闆娘接受陸媒訪問時，說現時家長已將她的小店當中轉站，平日會免費幫家長轉送物品到學校，之所以這樣做，全因自己亦是父母...

工程男網戀「30出頭」美女半年遭騙$283萬 見真身驚呆：是大媽

網戀中伏多，甜美小妹鏡頭後隨時是胖大媽！內地有男子早前在網上認識了1名貌似「30出頭」、樣貌娟好的女生，2人網上相戀後女方稱有幾名親戚需要錢做手術，男子不虞有詐，半年內轉賬共255萬元人民幣（約283萬港元），後來首次與女友見面，被其真實身份與樣貌嚇呆了，才知道自己墮進網戀陷阱。

湖北暴雨水淹12市43縣 逾百萬人受災

中國河南7月連續暴雨造成嚴重洪水，傷亡慘重。湖北8日以來也遭受暴雨襲擊，根據官方統計，截至13日傍晚6時，暴雨已造成全省...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。