神州十四號太空人返回地球 在軌駐留已半年

中國官媒報導，神舟十四號載人太空船返回艙晚間在東風著陸場成功著陸，3名太空人身體狀態良好。這艘太空船6月5日發射升空，3名太空人在軌駐留已6個月。

央視新聞報導，4日晚間8時9分，神舟十四號載人太空船返回艙在東風著陸場成功著陸，載人飛行任務取得圓滿成功。

神舟十四號載人太空船6月5日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。3名太空人陳冬、劉洋、蔡旭哲在軌駐留6個月期間，先後進行3次出艙活動，完成太空站艙內外設備及太空應用任務相關設施設備的安裝和調試，開展一系列太空科學實驗與技術試驗，與地面配合完成了中國太空站T字基本構型組裝建造。

據報導，陳冬成為中國首名在軌駐留時間超過200天的太空人。

5天前，神舟十五號載人太空船發射，再將另外3名太空人送入太空，並與神舟十四號太空人完成在軌交接。