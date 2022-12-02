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殘暴片瘋傳！女子遭12人輪流棍擊 跪求：不做了 調查揭驚人內情

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸網絡近日瘋傳1段女子被12人輪流用棍擊打頭、背等影片，畫面十分殘暴。（影片截圖）
大陸網絡近日瘋傳1段女子被12人輪流用棍擊打頭、背等影片，畫面十分殘暴。（影片截圖）

極殘暴！大陸網絡近日瘋傳1段女子被12人輪流用棍擊打頭、背等影片，女子更被打到崩潰哭泣下跪求饒稱「不做了」，殘暴畫面引起網民關注。事件起初流傳發生在雲南省普洱市，惟警方調查揭發出影片真正來源，而背後內情亦相當驚人。

綜合大陸媒體報道，涉事影片寫上「看看，這就是做小偷的下場，一人打三下」，見到1名束馬尾辮、穿紫色長褲的女子，被11男1女輪流以又硬又長的棍狠狠擊打臀、腿、頭、背部等。女子不時發出哭泣哀號聲，惟12人都沒有手軟停手，每人都對被打女子施以3次以上棍擊。其間打人男子問道「下次做不做？」，被打女子則哭訴「不做了」，並下跪求饒。

影片引來網民公憤，直斥「什麼原因都不能私自打人啊！！！」、「限制人身自由，動用私刑，故意傷害」。也有網民憂慮女子是否被拐賣，「這是拐賣的吧？聽着有點像還跑不跑」。

普洱市警方調查後指出，事發地點並非雲南，而是緬甸木姐南坎山寨子，被打女子因偷菜被發現後，按當地一貫做法，由親友組織用棍棒懲戒。

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文章授權轉載自香港01》

緬甸 山寨 香港

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