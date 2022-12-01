18歲女學生犀利質問防疫人員錄音曝光 網友喊讚

甘肅蘭州一名18歲女學生被關方艙後質問工作人員的錄音，這兩天在網上熱傳，當事女生疑似因核酸檢測沒有確診也被送至方艙醫院，犀利質問工作人員：「我們是畜生嗎？」、「我們連自己的核酸都沒有看到，憑什麼把我們拉過來」、「24小時陰性的都要拉過來，憑什麼！」

大陸核酸檢測最近亂象頻仍，有人明明是陰性卻被檢測為陽性，反之陽性可以造假為陰性，拉進方艙後還傳出部分單位可以分潤獲利等。

11月30日，一段被指是榆中縣第一中學女學生的錄音檔曝光，在這近2分鐘的內容中，女孩疑似求助工作人員提供暖氣、和藥物遭到拒絕。女生愈說愈激動：「二樓有地暖，他們熱的連被子都蓋不住......為什麼三樓這個情況，我們都在生病，我們跟你們要藥，你們說沒有藥。」

接著，女學生情緒崩潰怒吼：「我們學生怎麼辦？沒有人解決嗎？我們是牲口嗎？」、「你以為我害怕你嗎！班裡40個人拉來了30個！24小時陰性的都要拉過來憑什麼！你們拉我們填艙嗎？！」

女生繼續怒罵質詢：「蘭州人不做核酸了，你們拉不來人了，拉學校是吧？半個學校的人全部拉來填艙！」、「你以為我害怕你嗎？」、「你們想幹什麼！我今年18歲，我的青春剛剛開始，你們沒有孩子嗎」！

女學生清澈的聲音與後來的嘶吼聲讓大陸網友聽了十分感嘆，網友轉傳並紛紛留言指責當地防疫人員。

蘭州新區中川園區新冠肺炎疫情聯防聯控領導小組辦公室今天上午發佈情況通報，稱該女生不是榆中縣學生，經核實，網傳錄音中女生是甘肅財貿學院學前教育某班學生羅某某。通報說：

11月29日下午3時許，羅某某向方艙工作人員反應所在房間暖氣不熱並索要感冒藥，因艙內工作人員較少，未能對其需求及時給予解決，羅某某情緒激動指責工作人員，並將護士站桌面工作用品推搡在地，又將自己錄製的錄音轉發至相關微信群。11月30日，有網民在新浪微博發佈音頻，錯誤認定為甘肅蘭州榆中縣第一中學18歲女學生在方艙內質問工作人員的錄音，引起網民大量轉發，造成惡劣影響。經溝通說明，該網民已刪除其微博發佈內容。

通報又稱事發後，已與學生本人耐心溝通說明，對其所提問題進行了解釋、相關訴求快速予以解決。其本人也充分認識到了自己過激行為、不實言論造成的危害，深刻認識到自身錯誤，並通過班級微信群進行了道歉。

通報說，甘肅財貿學院共有師生9500餘名。11月27日晚10時50分，核酸檢測機構檢出該校29名陽性人員後，學校快速報屬地防疫部門請求轉運救治，屬地防疫部門嚴格按程序覆核核酸檢測情況後，於28日晚9時快速將復檢後的29名學生及時閉環轉運至方艙醫學觀察，此29名學生轉運至方艙前學校均已經通知學生核酸檢測結果，入艙時按照第九版防控方案要求提供了核酸檢測陽性報告。

其中，羅某某核酸檢測結果N靶標29.80、ORFlab靶標 30.04、內參靶標26.05。該方艙樓高五層，設床位2200張，採用中央空調，艙內溫度保持在18℃-22℃。現有醫護人員220名，每4小時一班輪流值守。方艙嚴格按照國家衛健委《方艙醫院裝備配置指南》，配備了相應急救設備和藥品。