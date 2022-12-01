快訊

都市開發換社宅 六都市長做得到？民團批：自欺欺人

蔣萬安政見「YouBike前30分鐘免費」等兌現！網哭：又搶不到車了

疑不堪長期家暴 妻持刀殺夫後自首被收押

改風向？　中共黨媒：Omicron致病力已大幅降低

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
圖為顯微鏡下的Omicron病毒。(Getty Images)
圖為顯微鏡下的Omicron病毒。(Getty Images)

為堅持「動態清零」，中共當局近年不斷強調新冠病毒仍對老年、殘疾、基礎病人群有風險，以及「躺平」後可能造成醫療資源擠兌，但一向鷹派的中共黨媒《環球時報》1日刊出一篇文章指稱，大陸國內科研團隊實驗驗證，Omicron致病力已大幅降低，並引述學者表示，「這提示我們對於Omicron不必過於恐慌」。

據環球時報報導，近日，一項來自大陸國內科研團隊的驗證性研究數據顯示，相較於新冠病毒的原始毒株和隨後出現的其他變異株，Omicron變異株的致病力呈現幾何級數下降。

報導首先引述香港大學研究團隊聯合海南醫學院熱帶轉化醫學教育部重點實驗室研究團隊，於今年年初發表在知名科學雜誌《自然》上的一篇研究論文顯示，於2021年11月出現的Omicron B.1.1.529變異株，在人體肺上皮細胞Calu3和腸上皮細胞Caco2中的複製能力明顯減弱。在人類肺上皮細胞中，Omicron毒株的複製效率比原始株低三倍多。

報導稱，這項研究在人源ACE2轉基因小鼠中建立的感染性動物模型進一步證實。本月中旬，美國國家過敏症和傳染病研究所病毒學實驗室研究部門負責人尼爾杰·範·多雷瑪倫等人，在學術期刊《科學·進展》上發表的一篇論文也表達了相似的觀點。

報導最後提到，近日，一項由武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊展開的實驗，也對此進行了充分驗證。武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯在接受陸媒採訪時說，他的研究團隊在病毒體外感染實驗中發現，Omicron變異株感染人肺細胞（calu-3）的能力顯著低於原始毒株，在細胞內的複製效率比原始株要低10倍以上。

藍柯表示，以上這些實驗結果均可有效表明，相較於新冠病毒原始毒株，新冠病毒Omicron變異株的致病力和毒力已經大幅降低。「這提示我們對於Omicron不必過於恐慌，對於普通人群而言，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前。」

Omicron 團隊 Omicron變異株

延伸閱讀

蔡總統博士論文案12/23宣判 彭文正律師拍桌痛罵法官「混蛋」

蔡總統論文門案秀證據 彭文正：不能拿包尿布照片說長得像金城武

明起戶外免戴口罩「室內何時解禁？」 張上淳：過年後最安全

蔡總統論文原稿現身法院 彭文正律師批是假的「1983年沒有立可白」

相關新聞

恐怖！人妻突昏迷倒地 丈夫竟繼續看電視見死不救

這也太冷血了吧！內地河南鄭州一名人妻近日突然昏倒在地，惟在旁的丈夫竟然只瞄了一眼就繼續看電視，無動於衷，完全沒有想要救援，令人相當心寒。相關閉路電視影片於網上曝光引來網民熱議，直斥丈夫冷血，「這男的確定是人？」。

最強寒潮來襲…新疆阿勒泰-48℃ 南京將落下初雪

秋褲已經不夠暖了，中央氣象台連發3天最高級別寒潮橙色預警。河北承德、張家口氣溫降至零下30℃。浙江杭州氣溫將降至冰點，南...

高調秀恩愛！陸「戰狼」發言人趙立堅美肌照曝光 妻甜喊：陪你慢慢變老

中國外交部發言人趙立堅素有「戰狼」之稱，他的妻子日前在他生日前後曬照秀恩愛，被網友稱為「堅嬸」。針對最近中國出現「白紙運...

中國國產大飛機C919獲生產許可 開啟首架交付工作

中國首架國產大飛機C919於29日獲頒生產許可證，同時有15名飛行員取得C919飛機型別資質，意味著中國已經具備批量生產...

「中國傳統製茶技藝」 大陸申報世遺名錄成功

大陸再有一項人類非物質文化遺產申報成功。大陸「中國傳統製茶技藝及其相關習俗」在摩洛哥拉巴特召開的聯合國教科文組織保護非物...

大陸六名太空人完成歷史上的首次「太空會師」

大陸太空發展再上一台階，載有三名大陸太空人的神舟十五號太空船昨晚（29日）成功發射後，今天早晨與大陸在軌太空站交會對接，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。