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恐怖！人妻突昏迷倒地 丈夫竟繼續看電視見死不救

香港01／ 撰文：布萊恩
內地河南鄭州一名人妻近日突然昏倒在地，惟在旁的丈夫竟然只瞄了一眼就繼續看電視，無動於衷。影片截圖
內地河南鄭州一名人妻近日突然昏倒在地，惟在旁的丈夫竟然只瞄了一眼就繼續看電視，無動於衷。影片截圖

這也太冷血了吧！內地河南鄭州一名人妻近日突然昏倒在地，惟在旁的丈夫竟然只瞄了一眼就繼續看電視，無動於衷，完全沒有想要救援，令人相當心寒。相關閉路電視影片於網上曝光引來網民熱議，直斥丈夫冷血，「這男的確定是人？」。

綜合內地傳媒報道，事發11月21日，該人妻與丈夫因瑣事爭執後扭打在一起，老爺奶奶上門勸架，待老爺奶奶離開後夫妻再次爭執，其間人妻因情緒激動突然昏厥倒在地上。眼見妻子昏迷，丈夫竟然呆坐一旁無動於衷，只瞄了一眼就繼續看電視，只有孩子陪着倒在地上的母親。

所幸人妻並無大礙，惟丈夫的態度令她感到心寒，清醒後離開了家在打工的店裏待到天明。生育了2名孩子的她感嘆，「如果心不在一起，怎麼勉強也是無奈」。

閉路電視影片隨後於網上廣傳，網民看後都批評丈夫冷血，「這男的確定是人？」、「大街上的陌生人都不至於那麼冷漠」、「我的天！昏倒了是要及時救助的啊」。也有大批網民勸人妻盡早離婚，「不離婚，留這幹嘛？」、「不離（婚）的話還有更黑暗的日子過呢」。

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文章授權轉載自《香港01》

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