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新疆零下30度大雪 7工人距場站5百米處迷路罹難

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
新疆阿勒泰近日降下大雪，電力公司人員巡查線路。（中新社）
新疆阿勒泰近日降下大雪，電力公司人員巡查線路。（中新社）

新疆遭遇大雪，一工地7名工人躲避風雪途中迷路不幸遇難，距場站約5百公尺。

新疆阿勒泰市政府28日深夜發佈通報，11月20日以來，當地遭受近10年以來最強區域性寒潮天氣，出現大風、暴雪、降溫等極端天氣過程。

11月26日23時許，阿勒泰市接到報警，G217線阿布公路K58場站8名工作人員，因極端災害天氣走失，請求救援。11月27日11時10分許，救難人員尋獲8人，但有7人不幸遇難，另1人送醫。

通報稱，因工程施工暫停，工人準備返鄉，施工單位安排將場站14名工人轉移至4公里外的阿拉哈克鎮。11月26日19時許，該場站14人分乘2輛車出發。但因受極端天氣影響，在場站至G217國道路段均遭遇陷車，前車經自救後，於21時30分許到達阿拉哈克鎮。後車一行8人19時10分許出發，在離開場站約500米處遭遇陷車，長時間未能解困。

車上人員與領隊電話商議後，決定棄車攜帶行李徒步返回場站。場站負責人表示，20時30分許該區域天氣變化異常加劇，風力逐漸增大，氣溫驟降，車輛燈光能見度不足3米，風吹雪造成部分路段積雪厚度達1米以上，大風、暴雪、寒潮極端天氣疊加，導致工人徒步返回場站時因迷路而走失。

據大陸氣象台，新疆阿勒泰地區近日遭遇風吹雪、大幅降溫等十年一遇極端天氣，多地來到零下30度，位於富蘊縣遠冬牧場一帶部分區域甚至達到零下40度，風力達9級、降雪深度超過1米。

新疆 暴雪

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