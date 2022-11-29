上海百年張園 修繕後重啟
昔日海上第一名園、140周歲的張園，經保護性修繕之後重回公眾視野。27日，張園西區率先煥新揭幕，海上第一名園正迎來自己的新生。當天，入住的國際知名品牌張燈結綵，中西合璧之中，優雅的古典建築與絢麗的現代裝飾交相輝映。
中新社報導，張園始建於1882年，是清末民初上海的文化娛樂中心，是滬人賞花、看戲、展覽、購物和集會之處。上海第一個室外照相館在這裡營業、中國第一部話劇在這裡上演…張園被譽為海上第一名園。以1919年為界，張園作為經營性私園的歷史結束，逐步改建為石庫門里弄住宅及花園住宅。 如今，地處上海市中心南京西路歷史文化風貌區、面積約4.68萬平方公尺的張園區域內，保留了13處上海市優秀歷史建築、24處靜安區區文保點、5處規畫保留建築，每一棟建築都有其獨特的歷史印跡，在周邊高樓簇擁下，形成獨特的風景。
2018年，靜安區啟動張園地塊保護性徵收。政府在此次城市更新中遵循「留改拆」的城市更新理念，採用「徵而不拆、人走房留」方式，在改造中，以保護與傳承上海傳統石庫門里弄風貌為依歸。
在張園的修繕中，170幢歷史建築一幢一檔。僅記載原威海路590弄64支弄1號信息的房屋檔案就超過了400頁。從一磚一瓦一門窗，到老建築群牆壁上那些斑駁痕跡、屋內原本的布局、每一塊特殊花紋的地磚，修繕團隊都盡量予以保留或還原。
據悉，張園西區引入國際知名品牌入駐，並注重首店、首秀效應，通過導入時尚消費，為張園賦予全新的商業功能和業態。
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