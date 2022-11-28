北京清華大學連兩日「白紙運動」 校方辦座談會並啟動返鄉專車紓壓

新疆大火引發的大陸全國性的反封控運動在大學延燒，北京清華大學連兩天有大批學生聚集抗議後，校方決定今天（28日）下午舉辦防疫座談會，同時宣布提早放寒假，29日起開闢駛往機場及火車站的學生返鄉專車。

校方此舉被認為是為當前的反封控運動降溫。清華大學校園自26日晚間至27日白天，接連爆發學生要求防疫解封及訴求「民主法治，表達自由」的聚眾行動，成為北京最積極響應串聯抗爭的大學。

據校方「清華紫荊之聲」微信公眾號及鳳凰網等訊息，清華大學學生處27日晚間公告，校黨委副書記過勇將於下午2時，舉行「學校疫情防控工作學生座談會」，大學部及研究所學生均可參與，「歡迎同學們報名參加」。

公告指出，這場座談會的主會場為校內的二教會議室。根據防疫要求、報名人數及報名先後順序，還將逐步開放分會場，在分會場也可進行提問交流。為便於確定場地，有意願參與的同學須在今天上午10時前填寫問卷。

座談會公告發出後，清華校方緊接著發布另一項公告，聲稱「為更好服務並保障同學在返鄉途中的健康安全」，自11月29日至12月4日「提前開通學生返鄉『清華專線』」，並自今早8時開放學生在發車前一天線上預約。

公告稱，預約學生可免費搭車，從校本部及雙清公寓前往北京西站、北京站、北京南站、朝陽站、豐台站、首都機場第2、3航廈、大興機場等火車站及機場。

上述兩項公告公布後，在清華校園及中國網路上引發熱烈討論，有學生直言，前兩年疫情時，校方也沒有在11月底就開闢返鄉專車，懷疑這是想疏散人群防止聚集抗議。