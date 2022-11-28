快訊

世足賽／比利時爆冷輸摩洛哥引發球迷暴動 遭警用高壓水槍、催淚瓦斯彈驅離

九合一選後首個交易日 台股早盤一度跌逾200點、台積電開盤跌12元

BBC記者採訪上海「白紙運動」遭警方毆打逮捕 理由是怕他感染新冠

北京清華大學連兩日「白紙運動」 校方辦座談會並啟動返鄉專車紓壓

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
北京清華大學舉白紙抗議的學生。（微信）
北京清華大學舉白紙抗議的學生。（微信）

新疆大火引發的大陸全國性的反封控運動在大學延燒，北京清華大學連兩天有大批學生聚集抗議後，校方決定今天（28日）下午舉辦防疫座談會，同時宣布提早放寒假，29日起開闢駛往機場及火車站的學生返鄉專車。

校方此舉被認為是為當前的反封控運動降溫。清華大學校園自26日晚間至27日白天，接連爆發學生要求防疫解封及訴求「民主法治，表達自由」的聚眾行動，成為北京最積極響應串聯抗爭的大學。

據校方「清華紫荊之聲」微信公眾號及鳳凰網等訊息，清華大學學生處27日晚間公告，校黨委副書記過勇將於下午2時，舉行「學校疫情防控工作學生座談會」，大學部及研究所學生均可參與，「歡迎同學們報名參加」。

公告指出，這場座談會的主會場為校內的二教會議室。根據防疫要求、報名人數及報名先後順序，還將逐步開放分會場，在分會場也可進行提問交流。為便於確定場地，有意願參與的同學須在今天上午10時前填寫問卷。

座談會公告發出後，清華校方緊接著發布另一項公告，聲稱「為更好服務並保障同學在返鄉途中的健康安全」，自11月29日至12月4日「提前開通學生返鄉『清華專線』」，並自今早8時開放學生在發車前一天線上預約。

公告稱，預約學生可免費搭車，從校本部及雙清公寓前往北京西站、北京站、北京南站、朝陽站、豐台站、首都機場第2、3航廈、大興機場等火車站及機場。

上述兩項公告公布後，在清華校園及中國網路上引發熱烈討論，有學生直言，前兩年疫情時，校方也沒有在11月底就開闢返鄉專車，懷疑這是想疏散人群防止聚集抗議。

至於座談會，有人肯定清華校方至少願意和學生面對面座談，但也有人認為，座談會恐怕只是各說各話，畢竟校方沒有改變防疫政策的權力，頂多放鬆校園的防疫管理。

北京清華大學校園內聚集數百聲援並悼念新疆大火死難者的學生。（微信）
北京清華大學校園內聚集數百聲援並悼念新疆大火死難者的學生。（微信）
北京清華大學校園內聚集數百聲援並悼念新疆大火死難者的學生。（微信）
北京清華大學校園內聚集數百聲援並悼念新疆大火死難者的學生。（微信）

北京 大興機場 清華大學

延伸閱讀

加拿大公布印太戰略 矢言投入更多資源應對中國

京唐、京濱鐵路 全線試運行

中國20條優化防疫仍現亂象 央媒釋疑封控紅線

「他的軟肋是兒子」 北京居委像黑幫？ 討論管控措施犯眾怒

相關新聞

避免人群聚集 上海警方拆除烏魯木齊中路路牌

因悼念新疆烏魯木齊市火災受難者而出現聚集群眾的上海烏魯木齊中路，警方除抓了幾位抗議者外，還把「烏魯木齊中路」的路牌拆走，...

陸大範圍降溫 防雨雪天氣

根據中國大陸氣象局消息，26日早晨，大陸中央氣象台發布寒潮藍色預警，寒潮將自西向東影響中國大陸大部地區，帶來降溫劇烈和大...

天鵝媽媽背寶寶 羽護顯溫馨

天鵝寶寶悠閒地「坐」在天鵝媽媽背上，四處遊蕩，有時還會將毛茸茸的頭依偎在天鵝媽媽豐滿的羽毛下……。近日，一幕溫馨的場景被...

陸港澳青年 灣區追電影夢

緊鄰著廣州跑馬場的跑馬地大廈裡，一群來自中國大陸、香港、澳門的青年電影人正在忙碌著。這群青年辦公所在的樓層，從窗內望出去...

犬貓看病貴 養寵焦慮浮上檯面

寵物市場成為經濟承壓時期少有的逆勢上揚的賽道。但與此同時，寵物市場遠未成熟，寵物醫生培養也面臨諸多困局。寵物本可以幫人們緩解焦慮，但養寵焦慮又該何解？

上海市民再聚烏魯木齊中路 激憤槓警喊「放人」

上海市民今天下午再聚烏魯木齊中路悼念火災罹難者，激憤槓警高喊「放人」，為被逮捕民眾抱不平，警方約於傍晚5時架起路障、封鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。