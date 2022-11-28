陸大範圍降溫 防雨雪天氣

根據中國大陸氣象局消息，26日早晨，大陸中央氣象台發布寒潮藍色預警，寒潮將自西向東影響中國大陸大部地區，帶來降溫劇烈和大範圍雨雪天氣。

中新社報導，大陸中央氣象台預計，26日至30日，寒潮天氣將自西向東影響大陸大部地區。

26日至27日，寒潮主要影響西北地區，28日至30日影響中東部地區，造成劇烈降溫、大風、沙塵和大範圍雨雪天氣。

受寒潮影響，北方和中東部大部地區氣溫將先後下降8～16℃，部分地區降溫幅度可達16℃以上，並伴有4～6級風、陣風7～9級，新疆山口地區風力可達12～13級。新疆東部和南疆盆地、甘肅西部、內蒙古西部等地有沙塵天氣。

寒潮降溫過後，最低氣溫0℃線將逐步南壓到江南北部至貴州南部一帶，大陸大部地區氣溫將由前期普遍偏高，轉為氣溫明顯偏低，其中，新疆北部、內蒙古、華北北部等地部分地區的當日最低氣溫，將接近歷史同期最低紀錄。

此外，受寒潮影響，26日至30日，新疆北部、內蒙古東部、黑龍江、吉林等地有小到中雪或雨夾雪，新疆伊犁河谷、塔城、吉林東部、黑龍江東南部等地部分地區有大到暴雪，局地有大暴雪，值得注意的是，遼寧東北部、吉林東部山區局地有凍雨。

氣象專家提醒，寒潮天氣來臨，風寒效應明顯，需注意關注寒潮對交通城市運行、身體健康等的不利影響。