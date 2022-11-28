天鵝媽媽背寶寶 羽護顯溫馨

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
天鵝寶寶爬到媽媽背上，跟隨一起覓食。圖／本報北京傳真
天鵝寶寶爬到媽媽背上，跟隨一起覓食。圖／本報北京傳真

天鵝寶寶悠閒地「坐」在天鵝媽媽背上，四處遊蕩，有時還會將毛茸茸的頭依偎在天鵝媽媽豐滿的羽毛下……。近日，一幕溫馨的場景被北京市民拍下，專家解釋稱：「這是游禽常出現的羽護現象。」

「天鵝寶寶坐在天鵝媽媽背上，就像我們小時候被媽媽背著一樣。毛茸茸的，太可愛了！」遊客都喜歡這樣溫馨的畫面。不久前，攝影愛好者蘇建敏在頤和園也拍到了同樣的場景，「天鵝媽媽低下身子，天鵝寶寶就會順勢上去，好像在求庇護，有時候還會有三、四隻同時在天鵝媽媽背上，特別好玩。」攝影愛好者蘇建敏興奮地說，「這樣的場景我們叫上背，遇到難拍到更難。都等了兩、三年了，這回終於拍到了，感覺特別幸運！」

蘇建敏說，攝影愛好者有個「觀鳥群」，誰發現鳥類資訊，都會及時分享。天鵝寶寶「上背」是攝影愛好者每年都很關注的，通常會在頤和園、圓明園等公園出現，今年她看到有人分享資訊後，第二天馬上就去了頤和園，蹲了三、四個小時，在臨近傍晚時，才拍到滿意的照片。

對此，北京黑豹野生動物保護站站長李理表示，這是游禽常出現的「羽護」現象，就是大鳥會用羽毛保護幼鳥，在每年游禽的繁殖期比較常見。「北京來說，在秋冬季，像頤和園、圓明園等公園水域裡養的天鵝媽媽，通常會下蛋，經過約48天，天鵝寶寶就會破殼而出，之後便會跟著媽媽下水，有時會爬到媽媽背上跟隨一起覓食。這樣的行為有三個好處，第一是有利於幼鳥躲避天敵，第二是天鵝寶寶在天鵝媽媽的羽毛裡，會感覺比較舒適；第三就是便於天鵝餵食幼鳥，利於天鵝寶寶的成長。」

延伸閱讀

「他的軟肋是兒子」 北京居委像黑幫？ 討論管控措施犯眾怒

以「攝影」作主軸 台灣獨立遊戲團隊曙光工作室新作《The Star Named EOS》

大陸疫情新增近4萬例 封控1百多天烏魯木齊市恢復公共交通

北京將重點培育高端晶片、新型顯示等核心產業

相關新聞

避免人群聚集 上海警方拆除烏魯木齊中路路牌

因悼念新疆烏魯木齊市火災受難者而出現聚集群眾的上海烏魯木齊中路，警方除抓了幾位抗議者外，還把「烏魯木齊中路」的路牌拆走，...

陸大範圍降溫 防雨雪天氣

根據中國大陸氣象局消息，26日早晨，大陸中央氣象台發布寒潮藍色預警，寒潮將自西向東影響中國大陸大部地區，帶來降溫劇烈和大...

天鵝媽媽背寶寶 羽護顯溫馨

天鵝寶寶悠閒地「坐」在天鵝媽媽背上，四處遊蕩，有時還會將毛茸茸的頭依偎在天鵝媽媽豐滿的羽毛下……。近日，一幕溫馨的場景被...

陸港澳青年 灣區追電影夢

緊鄰著廣州跑馬場的跑馬地大廈裡，一群來自中國大陸、香港、澳門的青年電影人正在忙碌著。這群青年辦公所在的樓層，從窗內望出去...

犬貓看病貴 養寵焦慮浮上檯面

寵物市場成為經濟承壓時期少有的逆勢上揚的賽道。但與此同時，寵物市場遠未成熟，寵物醫生培養也面臨諸多困局。寵物本可以幫人們緩解焦慮，但養寵焦慮又該何解？

上海市民再聚烏魯木齊中路 激憤槓警喊「放人」

上海市民今天下午再聚烏魯木齊中路悼念火災罹難者，激憤槓警高喊「放人」，為被逮捕民眾抱不平，警方約於傍晚5時架起路障、封鎖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。