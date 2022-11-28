天鵝媽媽背寶寶 羽護顯溫馨

天鵝寶寶悠閒地「坐」在天鵝媽媽背上，四處遊蕩，有時還會將毛茸茸的頭依偎在天鵝媽媽豐滿的羽毛下……。近日，一幕溫馨的場景被北京市民拍下，專家解釋稱：「這是游禽常出現的羽護現象。」

「天鵝寶寶坐在天鵝媽媽背上，就像我們小時候被媽媽背著一樣。毛茸茸的，太可愛了！」遊客都喜歡這樣溫馨的畫面。不久前，攝影愛好者蘇建敏在頤和園也拍到了同樣的場景，「天鵝媽媽低下身子，天鵝寶寶就會順勢上去，好像在求庇護，有時候還會有三、四隻同時在天鵝媽媽背上，特別好玩。」攝影愛好者蘇建敏興奮地說，「這樣的場景我們叫上背，遇到難拍到更難。都等了兩、三年了，這回終於拍到了，感覺特別幸運！」

蘇建敏說，攝影愛好者有個「觀鳥群」，誰發現鳥類資訊，都會及時分享。天鵝寶寶「上背」是攝影愛好者每年都很關注的，通常會在頤和園、圓明園等公園出現，今年她看到有人分享資訊後，第二天馬上就去了頤和園，蹲了三、四個小時，在臨近傍晚時，才拍到滿意的照片。

對此，北京黑豹野生動物保護站站長李理表示，這是游禽常出現的「羽護」現象，就是大鳥會用羽毛保護幼鳥，在每年游禽的繁殖期比較常見。「北京來說，在秋冬季，像頤和園、圓明園等公園水域裡養的天鵝媽媽，通常會下蛋，經過約48天，天鵝寶寶就會破殼而出，之後便會跟著媽媽下水，有時會爬到媽媽背上跟隨一起覓食。這樣的行為有三個好處，第一是有利於幼鳥躲避天敵，第二是天鵝寶寶在天鵝媽媽的羽毛裡，會感覺比較舒適；第三就是便於天鵝餵食幼鳥，利於天鵝寶寶的成長。」