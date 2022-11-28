陸港澳青年 灣區追電影夢

緊鄰著廣州跑馬場的跑馬地大廈裡，一群來自中國大陸、香港、澳門的青年電影人正在忙碌著。這群青年辦公所在的樓層，從窗內望出去，可以俯瞰暨南大學，那裡是他們電影夢開始的地方。

中新社報導，「我們的團隊『薪傳時光』是暨南大學新聞與傳播學院畢業的7名學生創建的。」日前，團隊創始人、香港青年陳嘉瑞帶領記者走進了他們的電影世界。

據陳嘉瑞介紹，團隊名字中的薪傳，代表暨南大學新聞與傳播學院的精神，時光代表團隊成員在校讀書時成立的社團「時光機」影視協會。

「薪傳時光」成立於2016年，發展至今，團隊成員已經有40多人，年均產出各類影視作品300餘部。作品中既有獲得大陸全國第二屆平安中國微電影微視頻比賽十大微電影獎的「天平」，又有綜合觀看量破億次的反洗錢宣傳教育短片，還有獻禮北京冬奧會的澳門MV「百年盛放」…

在陳嘉瑞的記憶中，「天平」是團隊的第一個商業項目，意義非凡。他說，接到這個項目時，他們正好大學四年級，正處於擇業、繼續進修的抉擇期，他們勇敢地決定創業開影視公司。

「天平」陸續獲得大陸國家級、廣東省市級的獎項，為薪傳時光團隊打響了知名度。陳嘉瑞坦言，「天平」得獎原因不在畫面多漂亮，或者拍攝技術多好，而是因為影片來源於真實故事，能夠打動人心。