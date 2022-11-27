上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

上海市烏魯木齊路昨晚聚集數百上海市民舉行燭光晚會，悼念烏魯木齊市火災死者，過程中有居民高喊「解封」、「不要獨裁要民主」，甚至有人喊習近平下台、共產黨下台。上海警方一字排開警戒最後驅散人群，今天凌晨傳出有人被捕。

已防疫封控逾百日的新疆烏魯木齊市，週四（24日）晚間一棟住宅大樓發生火災，共10人喪生9人受傷，烏市市民怒吼是因防疫過當導致救援不及。

星島日報報導，上海今年春天曾經「封城」兩個月抗疫，引發不少市民不滿。烏魯木齊中路位於繁華地段的靜安區與徐匯區，有民眾26日深夜突發性到烏魯木齊中路點著白色小蠟燭。

起初，只有少量的居民來到這裡舉行燭光集會，悼念烏魯木齊大火的死難者，紙牌上寫著「逝者安息」。也有人在燈柱貼上哀悼字句：「烏魯木齊的朋友，我愛你們，就像愛這條路，就像愛我的家人。」

有網友記錄，後來有員警問這個活動是誰組織的？現場有人回答：「中國人組織的」。

到27日（今天）凌晨，聚集的人越來越多，高喊「新疆，解封」，有市民更喊激烈的政治口號（不要獨裁要民主），甚至有人習近平下台、共產黨下台。