封控致大火10死 新疆爆發反清零抗議

中國大陸新疆烏魯木齊市24日晚間一棟住宅發生大火，疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救，終致10亡9傷，引發眾怒。烏魯木齊民眾25日晚間走上街頭示威，要求結束封控。烏魯木齊市政府26日早間召開最新記者會，依然否認封控件導致死亡大火。

根據網友上傳中國大陸社群平台的影片，大量烏魯木齊民眾25日晚間走上街頭抗議，一些人高唱中國國歌歌詞「起來！ 不願做奴隸的人們！」，有人大喊要求結束封控。路透已經證實該影片是從烏魯木齊市上傳。

大火發生在24日晚間，烏魯木齊市天山區吉祥苑小區一棟高樓層住宅。據初步調查，火災由家庭臥室插線板著火引發。烏魯木齊長期封控已三個多月時間，中國大陸網友懷疑，封控阻礙民眾逃生與事後搶救。

烏魯木齊市政府25日晚間召開大火後首次記者會，否認封控阻礙逃生，拒絕擔責。與會的烏魯木齊市長、天山區長及消防大隊長不但照稿唸了18分鐘未開放媒體提問，其中一名官員更直指「部分群眾消防意識不強，自救能力差」，引發烏魯木齊市民及中國大陸網友的強烈不滿。

烏魯木齊官方26日早間緊急召開最新記者會，依然否認封控阻礙居民逃生與事後搶救，只表示烏魯木齊「已實現社會面基本清零目標」，未來將透過三階段，有序恢復「低風險區」居民生活秩序。