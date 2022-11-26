杭州打造動漫之都、電競名城 2025年產值拚2640億
杭州市委辦公廳、市政府辦公廳近日聯合印發《關於推進新時代杭州動漫遊戲和電競產業高品質發展的若干意見》，明定到2025年，集聚一批具有核心競爭力的頭部企業或團體，初步建成國際動漫之都、電競名城，全市動漫遊戲和電競產業年度總營收超過人民幣600億元（約新台幣2,640億元）。
意見指出，杭州將立足「動漫+」、「遊戲+」、「電競+」、「元宇宙+」融合創新，促進杭州市動漫遊戲和電競產業與數位經濟、科技、文旅、體育、現代製造、金融等產業融合發展。
《意見》還指出，支持新技術應用，支援元宇宙、雲計算、人工智慧、物聯網、區塊鏈等新技術在動漫遊戲和電競產業領域的集成應用和創新，並給予扶植。
意見明確，支援企業和機構在杭州承辦電競賽事，積極引進國內外頂級賽事活動落戶杭州，鼓勵全國職業電競賽事落地杭州，完善電競聯賽機制，進一步做強電競賽事品牌，並給予賽事活動舉辦方扶持。
同時，以IP為核心，鼓勵作品改編，發揮中國國際動漫節、亞洲電子體育比賽培訓交流（杭州）中心、中國動漫博物館、智聖世界智力運動博物館、中國網路作家村等優勢平台作用，引導網路文學、漫畫、動畫、遊戲、影視和電競等內容的深度融合。
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