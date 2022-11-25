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13年後驅逐出境…吳亦凡回加拿大恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

香港01／ 撰文：歐敬洛
藝人吳亦凡被控強姦、聚眾淫亂的案件，北京朝陽法院今日（25日）一審公開宣判。圖／摘自微博
藝人吳亦凡被控強姦、聚眾淫亂的案件，北京朝陽法院今日（25日）一審公開宣判。圖／摘自微博

藝人吳亦凡被控強姦、聚眾淫亂的案件，北京朝陽法院今日（25日）一審公開宣判，以強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；以聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪併罰，決定執行有期徒刑十三年，附加驅逐出境。

加拿大戶籍的他，如果被驅逐回加拿大，可能再被起訴，或會受加國針對性罪犯的「化學閹割」之刑，會在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性慾功效。曾有來自哈薩克的性罪犯，在節目中談及被化學閹割的痛苦。《開罐》亦搜集了其他化學閹割過來人的訪談及文章，包括美國和中國的網民分享，真的看了都怕……

根據加拿大法律，當地未為性犯罪的追溯期設限，即代表無論罪案發生多久，只要有受害者向警方報案，若罪成仍要接受加國法律刑責，性罪犯或會受「化學閹割」之刑。「化學閹割」並非真的除去生殖器官，而是在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性慾功效。

「化學閹割」可能會引視覺及記憶力衰退的副作用，但不會真的絶育。按加拿大法律，法官無實質權力可以判處性罪犯「閹割」，有關當局需要跟罪犯做精神鑑定，有專家判定才可執行。

早前也有來自哈薩克的性罪犯分享被化學閹割的痛苦。哈薩克在2016年通過《化學閹割法案》，並自2018年起正式實施，對犯兒童性罪行的犯人須接受化學閹割。一般每三個月打一針，出獄後仍要繼續打。藥效會令犯人無法再有生理反應及性衝動。不過有關刑罰，卻被受刑人批評太痛苦，有性罪犯表示「我需要性生活，我承認我有罪，但我想活得更久，我還有家人和孩子。」更有人指打針「疼痛難忍」。

美國《紐約雜誌》訪問過一位因為性上癮，每天都想瘋狂召妓的男子。他主動接受化學閹割，更分享自己打針的過程和之後的身體狀況，表示打針真的好痛，幾個月之後自己連走入脫衣舞夜總會，身體都不會有感覺，直言「我從沒想過這樣」，但腦中仍不時會出現慾念……

男子親身分享化學閹割過程：

我經常背著妻子召妓，雖然自知不對，可就是控制不了自己，最終決定自願進行化學閹割。（本來是打算物理閹割的）我記得第一針時，非常痛，我可以感受到針扎在屁股上，我清晰地感受到，化學劑注射入體內的感覺。

打針後，我徹底失去勃起能力，但腦中召妓的念頭仍然揮之不去。打了兩針之後，才明顯感受到腦中性慾的消退。打針前我每天至少30次冒出召妓的念頭，6個月之後，一天中只會出現幾次。

一個人不可能完全隔絕慾念，只是打了針之後，身體不會對腦中的性慾有任何反應。我去到脫衣舞夜總會，但完全不想跟任何一人發生關係，我從沒想過這個情況會發生。

亦有中國網民在《知乎》中匿名分享，自己因為抗真菌藥的罕見副作用，而被化學閹割了好幾個月，慢慢失去自慰的感覺，看到美女腦中蠢蠢欲動，下身卻有心無力，甚至對著女朋友都硬不起來。本以為自己失去性欲，可以令自己更集中做其他事，沒想到有他意想不到的副作用。

網民化學閹割心路歷程：

自慰時，身體不再對刺激產生反應，硬度，充血膨脹度，也沒有之前強，但勉強還是可以完成射精。致第三周的時候，即使睡不著想自慰一下，身體也不太配合，需要花很大精力才能硬起來，所以也就懶得自慰了。

之後幾天我發現，再怎麼刺激，哪怕是跟女友在床上，都沒有反應都硬不起來。我意識到，自己已經好久沒有晨勃了。接來下的時間，腦子裡完全沒有性幻想，對性刺激沒有任何反應，對於性愛，心裡既不想做，也不能做，這種感覺非常奇怪。

我感覺自己徹徹底底喪失了性欲和性能力。我已經不是我了。我感覺自己像一個殘疾人，突然失去了部分肢體一樣。因為沒有性幻想，沒有性欲，所以我變得比平時更加清醒，但是也更加消沉，精神萎靡，食欲下降，更容易疲憊，運動能力變差。

以前總覺得性欲很影響自己，如果沒有性欲，我也許能花更多時間，在學習工作上，能表現更好。但現在徹底失去性欲之後，我發現情緒的消沉，也讓人很難專注。很容易陷入莫名其妙的悲傷和抑鬱。

這種狀態下，不會主動去追求愛情，會覺得自己不夠完整，不夠穩定。突然失去了這種能力，會陷入自卑和抑鬱。欲望是人的一部分，失去欲望，就意味著失去部分自己。化學閹割就是以藥物的方式，讓人喪失了自己的一部分。

吳亦凡於去年8月16日被正式拘捕，由於他擁有加拿大國籍，在哪怕在中國已經服刑，之後回到加拿大，亦有可能面對加方的起訴。

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文章授權轉載自《香港01》

化學閹割 加拿大

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