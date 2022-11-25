中國法國工商會籲儘快走出「動態清零」政策 真正落實二十條

法國駐華大使館官方微博24日發布中國法國工商會的聲明，內容指，中國大陸優化防控工作的二十條措施實際執行結果並未達到駐華法國企業的預期。該商會呼籲中國大陸政府真正落實二十條措施政策，取消不必要和過度的限制，儘快走出「動態清零」政策。

法國駐華大使館在官方微博指出，中國大陸的動態清零政策對駐華法國企業造成了影響（在華提供570,000個就業崗位）。法國企業非常歡迎11月11日宣布的優化防控工作的二十條措施，此舉將大幅減少防疫對經濟活動、對人民生活的負面影響。

不過，聲明中指出，在大陸的商務出差仍受嚴重限制，在大陸國內城市間的出差極其困難，很多企業對「進博會」都取消或減少參加人數。很多城市都有層層加碼的現象，如北京的健康寶不明原因彈窗，難以進出北京；上海出台的「加強來滬人員健康管理」對外地人設下很多困難。至於廣州、成都、重慶、武漢等其它城市，亦都各有不同要求，嚴重影響業務正常往來。

聲明中還提到，中法國際間往來仍受限；城市內本地商務活動受限趨勢愈來愈嚴重。

中國法國工商會重申法國企業希望看到，在不久的將來制定明確的戰略，儘快走出「動態清零」政策。

聲明並指，中國大陸對於法國企業來講仍然具有舉足輕重的作用，仍然是法國企業、法國品牌增長和創新的重要動力。為使中法兩國貿易和雙向投資得以持續和發展，透明、可預期和公平的營商環境必不可缺。