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陸新增3.3萬例 孫春蘭：始終堅持「三個堅定不移」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務院副總理孫春蘭連日來在重慶處置疫情防控工作，強調包含「動態輕零」的「三個堅定不移」。（圖／截自「重慶發布」微信公眾號）
大陸國務院副總理孫春蘭連日來在重慶處置疫情防控工作，強調包含「動態輕零」的「三個堅定不移」。（圖／截自「重慶發布」微信公眾號）

大陸疫情持續上升，25日宣布新增確診者加上無症狀感染者3萬2,695例，而大陸國務院副總理孫春蘭則強調，要始終堅持「三個堅定不移」，力爭用最短時間控制住疫情，盡快恢復正常生產生活秩序。

據大陸衛健委25日通報，24日共新增確診者本土病例3,041例（廣東892例，北京424例，河北329例，重慶258例，山西208例，河南140例，四川123例，黑龍江108例，山東88例，內蒙古85例，浙江51例，雲南47例，貴州42例，福建41例，江蘇32例，陝西30例，湖南29例，遼寧24例，新疆20例，湖北12例，上海9例，江西9例，青海9例，吉林8例，甘肅6例，安徽5例，海南5例，天津3例，廣西2例，西藏2例）。

同時也新增本土無症狀感染者29,654例（廣東7,584例，重慶6,242例，河北3,046例，北京1,436例，四川1,187例，新疆957例，甘肅870例，陝西793例，青海729例，山東726例，山西724例，河南719例，吉林570例，湖北559例，內蒙古545例，天津418例，遼寧394例，江蘇317例，雲南302例，黑龍江288例，廣西259例，寧夏241例，安徽152例，湖南139例，浙江133例，貴州109例，上海77例，江西60例，福建35例，海南28例，西藏12例，兵團3例）。

據新華社24日消息，孫春蘭連日來帶隊赴重慶市調研疫情防控工作，「每晚召開工作組專題會研判疫情形勢，連夜同重慶市交換意見，刻不容緩推動各項防控措施落實」。她強調，要始終堅持「三個堅定不移」，加強資源力量統籌，協同高效加快「四早」、「四應四盡」、日清日結的任務落地見效，力爭用最短時間控制住疫情，儘快恢復正常生產生活秩序。

所謂「三個堅定不移」，在中共政治術語上出現過多次，分別有不同意涵，例如涉及港澳一國兩制、對外交往政策等。此處孫春蘭的說法是防疫政策上的意涵，係指堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移堅持「動態清零」總方針。

疫情 內蒙古 北京

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