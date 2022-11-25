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港姐冠軍林鈺洧疑似情慾片流出 TVB已報警處理

香港01／ 撰文：胡凱欣
林鈺洧（Denice）。圖／香港01
林鈺洧（Denice）。圖／香港01

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）自當選後一直是非不斷，負面新聞日日新鮮，早前被翻舊帳指她曾大談性史外，更傳Denice在外欠下50萬元卡數，指Denice參加港姐是為了獎金還債。之後父親林俊賢也爆出不少是非，為了Denice的身世而與前妻隔空罵戰，Denice夾在中間亦慘變磨心，之後更爆出Denice的悲慘身世，而她與父親林俊賢相認時，曾被林俊賢要求驗DNA，今日（24日）再爆出有人指自己擁有Denice的色情短片。

今日有報道指出有人向傳媒兜售一段色情短片，還指片中的女主角就是近日是非多多的Denice，賣片人更指有「足本版」，四周出價向人兜售。Denice接受其他傳媒訪問時表示：「一睇就知唔係我啦！」對於矛頭直指是她，她立即否認，指自己再次遭人抹黑，Denice為保個人形象，公司（無綫）已經幫Denice報警求助。

有報道指兜售者聲稱「內部消息，今屆香港小姐冠軍林鈺洧迷姦實錄」，向傳媒提供兩張圖片及一段視頻，有片中的女主角大頭照，還有半裸地與一名男士在床上親熱。但片中女主角照片經過比對後發現與Denice的樣子有出入，懷疑是日本AV片段。Denice亦有回應指一看就知道不是她，她亦表示知道幕後黑手是誰，希望那個人停手。

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文章授權轉載自《香港01》

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