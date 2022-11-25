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草叢傳哭聲驚見棄嬰！父母留字條稱因1病無力棄養 網民鬧爆批太狠心

香港01／ 撰文：李納德
廣東有好心人在草叢發現棄嬰，親生父母留下字條，稱寶寶患了癲癇症無力撫養。（微博影片截圖）
廣東有好心人在草叢發現棄嬰，親生父母留下字條，稱寶寶患了癲癇症無力撫養。（微博影片截圖）

要怎樣狠心，才會將懷胎十月生下來的孩子丟到草叢？廣東湛江市日前發生棄嬰事件，有市民在河道附近的草叢聽到哭聲，驚見1名放在紙箱內的男嬰哭得非常淒厲，原來被親生父母棄養，紙箱內還留有字條，稱寶寶患有癲癇症無力撫養，希望好心人收留，內媒指警方已介入調查。影片瘋傳後網民紛紛鬧爆涉事父母太狠心，稱如果BB沒有被及時發現恐有生命危險，而事件更引來許多身邊人或孩子患癲癇症的網民留言，認為癲癇可透過藥物控制，而且屬遺傳性問題，該名嬰兒的親生父母做法更可能干犯《遺棄罪》。

內地日前流傳影片，顯示日期為11月21日，廣東湛江河邊有好心人發現棄嬰，寶寶被放入1個尺寸剛好的紙箱丟在草叢上，裏面還放了一些衣物，寶寶全程不停嚎哭非常可憐。現場人士用廣東話大喊：「細路哥，喺河頭嗰度，扔喺箱嗰度，唉。」

箱內留有字條，相信是親生父母留字，寫上「因孩子患有癲癇無力撫養，請好心人收養」，寶寶出生日期為2022年6月9日，換言之寶寶只有5個多月大。有內媒報道，警方現時已介入調查。

片段引來熱議，許多人炮轟棄嬰的父母「自己都沒好心，還望別人好心」、「生而不養是人世間最缺德的事之一」，批評所謂「無力撫養」只是託辭，「就是怕影響自己家生活質量」、「都養幾個月了真的捨得扔，癲癇病現在可以治療呀，哭得撕心裂肺的」。不少人更質疑親生父母，「等你養大了，把病看好了，他過來認親了」、「我們廣東湛江好多60、70後的人生多了女兒就放路邊，人家領養了，現在又叫人家唱歌發平台找女兒，真是無語」。

事件更引出不少身邊人甚至是子女患癲癇的網民留言，稱癲癇可透過藥物控制，雖然屬遺傳性且有機會不定時發作，但也沒必要放棄，「我也有癲癇，長期用藥3年沒發作了」、「我兒子重度腦癱，加癲癇，目前已經10歲啦！目前情況愈來愈好」、「長達8年治療我的癲癇病好了，普通家庭非常感謝我爸媽沒有對我放棄治療」、「我家小兒子腦癱，現在會走路了，四歲多了還不會說話，自己生的，怎麼樣都要養下去」。有家長批評其父母太過份，「癲癇的藥也不貴，但是需要精心照顧」，部分個案更會隨年齡長大好轉。

有人則認為沒必要苛責其父母，「家長沒有能力給孩子好的治療，長大了也是害了孩子」，惟不少人質疑其親生父母已干犯《遺棄罪》。

《中華人民共和國刑法》第261條規定，遺棄罪指對於年老、年幼、患病或者其他沒有獨立生活能力的人，負有扶養義務而拒絕扶養，情節惡劣的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。當中包括父母對子女的撫養義務，是社會所賦與並由國家法律規定的義務，它既是一項社會義務，也是一項法律義務。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

癲癇 棄養

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