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上海迪士尼樂園 今起恢復運營

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導
受新冠疫情影響，上海迪士尼樂園一年來幾度開了又關，關了又開。早前於10月31日起暫時關閉，將於11月25日起重新開放。（中新社資料照）
受新冠疫情影響，上海迪士尼樂園一年來幾度開了又關，關了又開。早前於10月31日起暫時關閉，將於11月25日起重新開放。（中新社資料照）

上海迪士尼度假區24日宣布，上海迪士尼樂園將於2022年11月25日起恢復運營，運營時間為8時30分至20時30分。與此同時，玩具總動員酒店也將恢復運營，客房預訂將於即日起重新開放，遊客最早可於11月25日15時起辦理入住。

中新社報導，此前因疫情防控要求，上海迪士尼度假區10月31日起暫時關閉。之後的11月17日，迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店已先行恢復運營。上海迪士尼樂園和玩具總動員酒店的重新開放標誌著上海迪士尼度假區全面恢復運營。

上海迪士尼度假區表示，將繼續落實限流和其他各項防疫運營舉措。部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將有可能暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。

同時，所有遊客必須嚴格遵循各項防疫措施，包括到達度假區時測溫、出示綠色「隨申碼」，在進入樂園與相關場所時掃「場所碼」，在遊玩過程中佩戴口罩、保持安全距離等。

根據所在區疫情防控部門最新要求，自2022年11月25日起，所有進入上海迪士尼樂園的遊客必須出示48小時內（從檢測時間起算）核酸檢測陰性證明，進入上海迪士尼度假區其他區域的遊客出示72小時內核酸檢測陰性證明。

中國旅遊出行平台同程旅行數據顯示，上海迪士尼樂園即將開園的消息發布半小時內，平台有關「上海迪士尼」的相關搜索較22日同一時段上漲78%，上海迪士尼樂園酒店及度假區周邊酒店搜索熱度隨之上漲，區域酒店搜索量較23日同一時段上漲33%。在關注上海迪士尼開園信息的人群中，有近90%的遊客來自上海本地，其他遊客也大部分來自上海周邊省市。

上海迪士尼 酒店 迪士尼樂園

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