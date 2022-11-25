台北Z世代 愛故宮居北京

因深愛故宮而嚮往北京並決意長久留居，來自台北的司宇辰是這樣的一位「Z世代」。司宇辰是中央音樂學院民樂系二胡研究生。

中新社報導，出生於台北，祖籍江蘇淮安，祖父輩1949年落腳台灣。目前在北京還有堂伯父等當年留在大陸的親人。4歲開始學習鋼琴和小提琴，司宇辰上小學時參加二胡社團。初中畢業，他萌生了走藝術專業的想法，因此進入一所高中的藝術特長班就讀。「其實家人希望我走『正常』的路，讀普通高中，之後大學讀一個理科。」司宇辰回憶當初的決定時說。

2008年，9歲的司宇辰第一次到北京，年紀尚小的他對北京印象不深。2012年，司宇辰小學畢業，第二次來到北京，訪故宮、爬長城、遛胡同……「北京就在我心裡種下一粒小小的種子。」司宇辰說。

2015年，司宇辰加入台灣新竹國樂團，在演出中走訪海外及大陸多個城市。2016年，再因演出到北京，他已決定，要來此讀書。經歷搜羅北京院校信息、等待招生簡章、漫長的藝考歷程，司宇辰考入中央音樂學院。

在司宇辰眼中，2008年的北京還沒有多麼繁華，但如今已有「質的飛躍」。「我喜歡這樣的國際化大城市，在這裡看世界，眼界完全不同」，司宇辰說，最吸引他的，是深厚的文化積澱。

司宇辰認為，民族音樂根在大陸，這裡有台灣感受不到的東西，「在台灣我們或許也會接觸到，但永遠不是那個味道」。比如二胡「長城隨想曲」，裡面有一個樂章「烽火操」，練習這個曲目時，他特地去了一趟長城，爬上烽火台，望長城內外。「對我來說，這樣很能啟發靈感。」他說。

從大一到研一，司宇辰已在北京生活了四年多。他還參與同學創建的ME.LODY音樂公益社團，將民樂表演帶入幼兒園、福利院、盲人學校，舉辦多場公益普及演講音樂會。

「民樂可能不是時下年輕人喜歡的，我希望通過新國風方向的努力，把民樂重新帶入年輕人的市場，復興中華文化。」司宇辰說。