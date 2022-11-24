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上海迪士尼明起重新開放 入園須持48小時核酸證明

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
上海迪士尼樂園將於明（25）天起恢復運營。(新華網)
上海迪士尼樂園將於明（25）天起恢復運營。(新華網)

上海迪士尼度假區今（24）日發布的公告指出，上海迪士尼樂園將於明（25）天起恢復運營，運營時間為8時30分至20時30分。玩具總動員酒店也將恢復運營，客房預訂將於即日起重新開放，遊客最早可於25日15時起辦理入住。

據央視新聞，上海迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店已於日前恢復運營。上海迪士尼樂園和玩具總動員酒店的重新開放代表著上海迪士尼度假區全面恢復運營。

上海迪士尼度假區表示，將繼續落實限流和其他各項防疫運營舉措。部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將有可能暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現。

公告指出，所有遊客必須嚴格遵循各項防疫措施，包括到達上海度假區時測溫、出示綠色「隨申碼」，在進入樂園與相關場所時掃「場所碼」，在遊玩過程中佩戴口罩、保持安全距離等。

根據所在區疫情防控部門的最新要求，自25日起，所有進入上海迪士尼樂園的遊客必須出示48小時內（從檢測時間起算）核酸檢測陰性證明，進入上海迪士尼度假區其他區域的遊客出示72小時內（從檢測時間起算）核酸檢測陰性證明。

上海迪士尼 迪士尼樂園 酒店

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