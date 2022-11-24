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5歲女童課堂中跌倒嘔吐送院亡 家長投訴校方疏忽延誤救援：不聞不問

香港01／ 撰文：喬納森
郭女在上課時不憤跌倒，其後出現嘔吐等不適症狀，送院後當晚不幸離世。（網上圖片）
郭女在上課時不憤跌倒，其後出現嘔吐等不適症狀，送院後當晚不幸離世。（網上圖片）

山西省5歲女童在幼稚園課堂中不慎跌倒，之後出現嘔吐等症狀，情況緊急送院被診斷腦出血，延至晚上身亡。女童家長指控校方未有在女童跌倒時及時通知家人，延誤了黃金救治機會，認為校方疏忽。校方則表示遺憾，若被判定須負責必定承擔責任。

據大陸媒體報道，居於山西省的5歲姓郭女童，在10日下午上課時不慎跌倒，其後出現嘔吐等不適症狀。郭母得知女兒不適，趕緊將她送院，醫生初步診斷懷疑女童患有血管畸型或動脈瘤，當晚不幸離世。但郭母指女兒並無相關疾病，且沒有類似家族的遺傳病。

郭母表示：「女兒在下午4時半跌倒，但校方在5時17分才通知我」，郭母續指，從閉路電視看到，女兒跌倒後已表現相當痛苦，哭得很厲害，「女兒那麽難受，轉來轉去，老師不聞不問。後來老師讓孩子喝點水，孩子吐了。現在說什麽我都不信」。」

校方對於學生突然離世表示非常遺憾，但郭女父母託中間人到學校索取45萬人民幣 （約近200萬台幣）賠償，擾亂課堂程序，須通知警方來到制止，校方又指建議家長替女童驗屍，但遭對方拒絕，校方希望家長循正常法律途徑處理事件，經判定校方須負責，必定會承擔責任。

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文章授權轉載自香港01》

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