直播爆料兼帶貨 汪小菲的麻六記酸辣粉兩天狂銷2千萬

大S（徐熙媛）與前夫汪小菲因拖欠生活費而告上法院，雙方家庭爆發唇槍舌戰，汪小菲母親張蘭還在直播間爆料，不少看戲網友們紛紛湧入張蘭直播間、麻六記直播間，且瘋狂購物。據成都商報，11月21日至22日兩天時間，麻六記酸辣粉更是銷售了人民幣500萬元（約新台幣2,200萬元），較平日漲超300％。

對於大S控告汪小菲拖欠生活費，汪小菲和張蘭分別透過微博和直播間給予回應。有意思的是，張蘭在直播間時，手裡同時展示著麻六記的商品，從酸辣粉到蘿蔔乾再到花椒雞，一應俱全，不時還有工作人員喊著：4,600單沒有了！

在汪小菲母子和大S家庭唇槍舌戰時，麻六記直播間的熱度和帶貨戰績出現了瘋漲。據蟬媽媽數據，麻六記直播間在10月20日至11月20日的場均觀看量為9.6萬，場均銷量為1000至2500，場均銷售額人民幣7.5萬至10萬。在11月21日、22日兩天，麻六記直播間場均觀看量漲至117.7萬，場均銷量為2.5萬至5萬，場均銷售額為人民幣100萬至250萬。11月22日上午10：20開播的直播銷量甚至超7.5萬，銷售額超人民幣250萬。

也就是說，11月21日、22日兩天，麻六記的256g桶裝酸辣粉預估總銷量達10萬至25萬件，預估總銷售額達人民幣500萬至750萬。11月21日，麻六記酸辣粉銷量較前一日漲超400％，22日也較前一日漲超300％。