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老婦15年存520萬 提款時發現「餘額變0」還倒欠銀行56萬 獲知真相傻眼崩潰

香港01／ 撰文：布萊恩
紀女覺得事件匪夷所思，質疑是銀行數據出錯。（網上圖片）
紀女覺得事件匪夷所思，質疑是銀行數據出錯。（網上圖片）

把錢存進銀行，竟然會倒欠銀行錢？大陸河南一名老婦在某銀行開戶，經過15年努力好不容易存了120萬人民幣（約521.5萬台幣），詎料想領出時才發現「餘額為0」，更反欠銀行13萬人民幣（約56.5萬台幣），而真相更令她崩潰 ── 原來是銀行職員監守自盜。事件告上法院，最終經協商銀行願意賠償59.3萬人民幣（約257.7萬台幣），變相老婦損失了約60萬元(約260萬台幣)，欲哭無淚。

綜合大陸媒體報道，紀姓老婦15年前到某銀行開戶，多年來省吃儉用，把多餘的錢存入戶口，累計辛苦存了約120萬人民幣（約521.5萬台幣）。至2019年兒子準備結婚，紀女於是到銀行想領錢辦喜事，才驚覺大件事 ── 提款卡顯示戶口「餘額為0」，且不僅120萬人民幣存款不翼而飛，她更莫名其妙倒欠銀行13萬人民幣（約56.5萬台幣），當場傻眼崩潰。

紀女覺得事件匪夷所思，質疑是銀行數據出錯，惟銀行強調是紀女的提款卡本身沒有錢，紀女遂報警求助。

警方調查發現，紀女開戶存錢時，負責處理的女職員偷偷記下了紀女的銀行卡資料，後來在銀行董姓經理利誘下，出賣了紀女銀行卡資料。2個月後女職員離職，董經理則把紀女的錢分批領出，甚至騙紀女簽下期貨貸款、財產轉移書等，導致紀女在不知情下背負了13萬人民幣債款，同時損失了120萬人民幣存款。

得悉真相的紀女相當憤怒，把董經理、女職員告上法院。不過銀行認為，盜竊紀女銀行卡資料的並非銀行，把錢轉出來也不是銀行的錯，「整個過程中，銀行並沒有過多地進行參與，所以也並沒有錯處」，故銀行只能賠償「沒派專門人員監督管理巨額財產轉移」，以及「職員隨意暴露客戶名字和資訊」問題。

最終經協商，銀行方面願賠償59.3萬人民幣（約257.7萬台幣），而董經理只能賠償5萬人民幣（約21.7萬台幣），變相老婦損失了約60萬人民幣(約260萬台幣)，十分無奈。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自香港01》

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