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大陸疫情升溫 多地農村再現「土堆封路」

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
大陸疫情升溫，多地農村再現「土堆封路」。圖源：新京報
大陸疫情升溫，多地農村再現「土堆封路」。圖源：新京報

大陸各地疫情擴散速度加快，多地農村再現「土堆封路」，河南平頂山、山東臨沂，以及遼寧、湖北、江西、甘肅、內蒙古、陝西等地農村居民反映：村委沒有通知，直接就封了。地方防疫自行層層加碼直接打臉大陸國家主席習近平背書的「防疫優化20條措施」。

陸媒報導，臨近年底，外地上學的學生陸續回家，在外打工的民工也陸續返鄉，村委擔心病毒傳播，用土堆封路，不准任何人進村，但採取土堆封路的方式，除了讓人覺得目前形勢很嚴峻，最重要的還是生活上造成的不便。

新京報報導，有河南平頂山、山東臨沂的村民反映，封路已經導致騎車經過的人摔倒受傷、汽車繞行軋毀大片莊稼等情況發生。在社交媒體上，不少網友表示所在的村子封村、封路了。其中附有地址的涉及遼寧、湖北、江西、甘肅、內蒙古、陝西等。

2020年疫情在大陸各地暴發之初，是各地農村採取封路、斷路等交通限制措施最集中的時期。但「優化防控工作20條措施」發布，已要求各地要嚴格執行統一的防控政策，嚴禁未經批准阻斷交通，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。卻不料各地依舊我行我素，層層加碼防控。

大陸疫情升溫，多地農村再現「土堆封路」。圖源：網路照片（山溝兒農村小王微博）
大陸疫情升溫，多地農村再現「土堆封路」。圖源：網路照片（山溝兒農村小王微博）
大陸疫情升溫，多地農村再現「土堆封路」。圖源：網路照片（山溝兒農村小王微博）
大陸疫情升溫，多地農村再現「土堆封路」。圖源：網路照片（山溝兒農村小王微博）
大陸疫情升溫，多地農村再現「土堆封路」。圖源：網路照片（山溝兒農村小王微博）
大陸疫情升溫，多地農村再現「土堆封路」。圖源：網路照片（山溝兒農村小王微博）

內蒙古 疫情

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