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吃上一根有多難？河南油條哥為了「老鄉的胃」 背9公斤食材飛卡達

世界日報／ 中國新聞組／北京24日電
「油條哥」背15斤油條膨鬆劑飛往卡達，送給公司駐卡達的海外同事。圖擷取自紅星新聞
「油條哥」背15斤油條膨鬆劑飛往卡達，送給公司駐卡達的海外同事。圖擷取自紅星新聞

近日，河南小夥帶15斤（約9公斤）油條膨鬆劑飛抵卡達的影片走紅，網友評論，「比世界杯更重要的是老鄉的胃」。

紅星新聞，當事人范艷濤是鄭州宇通集團的員工，這次是到卡達出差，負責跟進海外業務。在出發前，他接到海外同事電話，稱公司卡達駐地食堂的油條膨鬆劑用完了，但當地市場沒有賣，於是委托他從中國帶40斤（約24公斤）過去。

當同事提出這個請求時，他倍感詫異。首先，他沒聽說過油條膨鬆劑，其次，每天早上吃油條這種司空見慣的事，沒想到在國外吃油條竟然這難，范艷濤當即答應了這個請求。

「油條哥」背15斤油條膨鬆劑飛往卡達，送給公司駐卡達的海外同事。圖擷取自紅星新聞
「油條哥」背15斤油條膨鬆劑飛往卡達，送給公司駐卡達的海外同事。圖擷取自紅星新聞

跑了多個農貿市場後，范艷濤發現油條膨鬆劑並不好買，只勉強湊夠了15斤。登機前，由於擔心行李超重，他還特意把這15斤油條膨鬆劑分裝在好幾個同事的行李箱內。

范艷濤抵達卡達後，他海外的同事終於吃上了家鄉味十足的中國油條。「聽說有炸油條，他們都很激動地和廚房師傅聊天。油條出鍋後，有些同事簡直是『熱淚盈眶』」。

談及自己的走紅，范艷濤表示，「每個身處異國他鄉的人都會有思鄉的時刻，像吃油條這種在國內很簡單的事，竟也成了一種奢侈」，「希望自己的走紅能讓大家進一步了解中國企業的出海和中國同胞在海外的生活狀態」。

卡達 世足賽

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