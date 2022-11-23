著名思想史家、中研院院士林毓生去世 享壽88歲
新京報從多位相關親友處得知，著名思想史家、台灣中研院院士、美國威斯康辛大學麥迪遜分校歷史系教授林毓生，22日去世，享年88歲。
林毓生曾於2012年向中研院院士會議提案「重建大學教育與人文精神」並獲得通過，他表示，台灣政府對民主所需的公民教育及素養「沒有那麼清楚」，建議加強大學人文教育，同時減少評鑑制度對大學的干擾。
林毓生著有《中國意識的危機》（The Crisis of Chinese Consciousness）、《中國傳統的創造性轉化》《政治秩序與多元社會》《殷海光·林毓生書信錄》等作品。
林毓生1934年生於瀋陽，7歲時移居北平，14歲隨家人遷入台灣。1958年台灣大學歷史學系畢業。1960年赴美深造，1970年獲得芝加哥大學社會思想委員會哲學博士學位，後在哈佛大學東亞研究中心從事博士後研究，並任維吉尼亞大學訪問助理教授。
1970年開始執教威斯康辛大學麥迪遜校區歷史學系，主講中國思想史，於2004年退休，改任該系榮譽教授。1994年當選爲中央研究院院士。曾師從台大哲學系教授殷海光、自由主義經濟學家哈耶克、社會學家希爾斯等學術大家。
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