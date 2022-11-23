著名思想史家、中研院院士林毓生去世 享壽88歲

新黨台北市中山大同區議員候選人林婕麗遭遇選舉暴力，林上午站路口拜票時，突然被不明人士打到腦震盪並因大量流血住院。 新黨表示，林婕麗一早站在大直派出所前面的馬路口，向上班民眾揮手拜票，站不到5分鐘，突被不明人士衝過來攻擊，猝不及防下，被打成重傷，右腦勺大量流血，有腦震盪現象，目前在馬偕醫院急診。因傷勢嚴重，右肩胛骨骨折，仍需持續住院治療。新黨譴責暴力行為。

2022-11-23 12:14