上海台青讀書會 重溫金庸武俠經典

上海台青組成的「知了讀書會」，第三期活動到上海圖書館東館，參觀「金庸展（上海站）」，並分享重溫金庸武俠經典和俠義精神。讀書會發起人、上海市台協長寧區工委會常務副主委張伯男帶領13名台青參加活動。

金庸的14部經典武俠小說是一代人的青春記憶。在慶祝香港回歸25周年之際，新落成的上海圖書館東館舉行金庸首展覽，再次把讀者帶入金庸的武俠光影世界。

本次展覽共設置「大俠足跡」「金庸武俠世界”「影視和文娛世界的金庸現象」「百年一金庸」四大主題展區，展出珍貴手稿、報刊、初版小說、影視素材等300件展品。

台青們跟隨講解員的步伐，細賞金庸的非凡一生，並細品作品中蘊含的愛國精神。透過華山論劍、寒玉床、珍瓏棋局等經典場景的互動，體驗“武林高手”的感覺。

在分享環節，台青們圍坐一堂，以「誰是你心目中的英雄？」開展熱烈討論。張伯男表示，金庸是華人社會擁有最多讀者的作家之一，構建的武俠世界令人嚮往，其中展現的俠義精神值得品味。