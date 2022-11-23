快訊

新黨議員候選人路口拜票遭毆濺血住院 嫌犯吐下手理由

上海台青讀書會 重溫金庸武俠經典

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
讀書會發起人、上海市台協長寧區工委會常務副主委張伯男（右6）。主辦方／提供
讀書會發起人、上海市台協長寧區工委會常務副主委張伯男（右6）。主辦方／提供

上海台青組成的「知了讀書會」，第三期活動到上海圖書館東館，參觀「金庸展（上海站）」，並分享重溫金庸武俠經典和俠義精神。讀書會發起人、上海市台協長寧區工委會常務副主委張伯男帶領13名台青參加活動。

金庸的14部經典武俠小說是一代人的青春記憶。在慶祝香港回歸25周年之際，新落成的上海圖書館東館舉行金庸首展覽，再次把讀者帶入金庸的武俠光影世界。

本次展覽共設置「大俠足跡」「金庸武俠世界”「影視和文娛世界的金庸現象」「百年一金庸」四大主題展區，展出珍貴手稿、報刊、初版小說、影視素材等300件展品。

台青們跟隨講解員的步伐，細賞金庸的非凡一生，並細品作品中蘊含的愛國精神。透過華山論劍、寒玉床、珍瓏棋局等經典場景的互動，體驗“武林高手”的感覺。

在分享環節，台青們圍坐一堂，以「誰是你心目中的英雄？」開展熱烈討論。張伯男表示，金庸是華人社會擁有最多讀者的作家之一，構建的武俠世界令人嚮往，其中展現的俠義精神值得品味。

金庸 上海 圖書館

延伸閱讀

上海帶頭 長三角5市拚金融科創

上海收緊防疫措施 抵滬不滿5天不得進入公共場所

汪小菲再爆小S老公上海養女人 「我在台北都見過」

廈門海西MCN基地掛牌 台青創業新重鎮

相關新聞

上海台青讀書會 重溫金庸武俠經典

上海台青組成的「知了讀書會」，第三期活動到上海圖書館東館，參觀「金庸展（上海站）」，並分享重溫金庸武俠經典和俠義精神。讀...

海青節比脫口秀 我為兩岸秀天氣

第十屆海峽青年節近日在福建福州舉辦，為深化閩台氣象科技交流，子活動「我為兩岸秀天氣」氣象主題脫口秀初賽、氣象景觀紀實大賽...

蓑羽鶴仙影 飄現北京官廳水庫

遷徙候鳥正浩浩蕩蕩飛越北京城。大陸國家二級保護動物蓑羽鶴日前首次現身官廳水庫，在大陸9種鶴中，官廳水庫已記錄到其中6種。

河南商貿公司火災38死 習近平指示：依法嚴肅究責

大陸河南安陽市凱信達商貿有限公司廠房於21日時許發生火災，截至目前已釀38死、2傷慘劇，事故發生後，據央視22日報導，大...

妻子腦死丈夫忍痛決定器捐 孕育新生命心願成「4人重生」

一名俄羅斯籍廣西媳婦日前因為腦死，捐出肝臟和雙腎拯救四名患者，其中還有一名15歲少年，她的丈夫雖然不捨，但他的心中，愛妻...

河南安陽廠房火災增至38死 違規操作電焊所致

河南省安陽市一廠房21日發生火災，事故增至38人死亡，2人輕傷。據媒體報導，初步判定事故起因是企業人員違規操作電焊引發火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。