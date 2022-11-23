蓑羽鶴仙影 飄現北京官廳水庫

遷徙候鳥正浩浩蕩蕩飛越北京城。大陸國家二級保護動物蓑羽鶴日前首次現身官廳水庫，在大陸9種鶴中，官廳水庫已記錄到其中6種。

「我們在官廳水庫巡護候鳥22年，首次記錄到了蓑羽鶴。」黑豹野生動物保護站站長李理興奮地說。在全球15種鶴類中，蓑羽鶴體格最小，長相也最「仙兒」。

候鳥遷徙高峰已至，數萬隻鳥兒在官廳水庫盤旋、降落，觀測到蓑羽鶴相當不易。蓑羽鶴通體藍灰色，有長長的白色眉毛，學名叫做「耳羽簇」，風一吹，飄飄欲仙，很漂亮。蓑羽鶴的種群數量不少，此前卻極少在北京出現，這是因為它的繁殖地和主要遷徙路線均不在北京。李理介紹，蓑羽鶴的主要繁殖地在內蒙古，每年到了秋風四起、草木凋零的季節，它們便會途經山西、河南等地，最終抵達西藏南部過冬。

「我們監測到這隻蓑羽鶴後，也通過它的姿態、覓食狀態等進行了評估，初步認為它並不是迷路，而是隨著數量增長而發生種群擴散，在遷徙時稍微偏離了既有路線。路過官廳水庫之後，它會繼續南下，與夥伴們重新會合。」李理說。

在官廳水庫目前發現的鶴類中，灰鶴最多，其次是白枕鶴，偶爾能觀測到白鶴、白頭鶴的身影。

去年，庫區首次監測到了國家一級保護動物丹頂鶴，今年又記錄到了第6種鶴－蓑羽鶴。每年春秋，這裡都會成為候鳥歇腳、打尖兒的地方。1997年，野鴨湖濕地自然保護區在官廳水庫成立，持續開展生態修復，重新構建濕地食物鏈和生態系統。

2020年起，保護區創新性地試種糧田，為遷徙鳥兒提供口糧。