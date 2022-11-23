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海青節比脫口秀 我為兩岸秀天氣

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
「我為兩岸秀天氣」氣象主題脫口秀初賽、氣象景觀紀實大賽決賽22日在福州舉辦。圖／與會者提供
「我為兩岸秀天氣」氣象主題脫口秀初賽、氣象景觀紀實大賽決賽22日在福州舉辦。圖／與會者提供

第十屆海峽青年節近日在福建福州舉辦，為深化閩台氣象科技交流，子活動「我為兩岸秀天氣」氣象主題脫口秀初賽、氣象景觀紀實大賽決賽22日在福州成功舉辦，兩賽將各產生12名、25名優勝者，成為兩岸氣象互動交流中的新生力量。

據悉，本次賽事由中國氣象學會、福建省氣象局主辦，福建省氣象學會、福州市氣象局承辦，台灣氣象服務產業發展協會、福州市氣象學會協辦，旨在進一步深化閩台氣象科技交流，推動兩岸融合發展。

主辦方表示，活動作為兩岸青年共同交流互動的橋梁，圍繞兩岸天氣氣候特點、氣象景觀等開展交流，共同探討氣象服務新方向。

過程中，兩岸青年透過用生動的語言和自身美學，聚焦兩岸天氣、氣候、節氣和物候，創作兼具趣味性和藝術性的作品參與交流，為兩岸氣象互動交流挖掘新生力量。

根據賽程，本次「我為兩岸秀天氣」氣象主題脫口秀初賽共25件作品進入決賽，後續將以網路投票的形式，並結合初賽專業評審的分數產生優勝者12名。「我為兩岸秀天氣」氣象景觀紀實大賽產生25位優勝者，獲獎者將於近期舉辦的「海峽氣象青年說」活動中授獎。

主辦方稱，透過比賽，可引發兩岸青年對應對氣候變遷、可持續發展等方面的關注思考，經過三個月宣傳徵集，吸引超過1,500位兩岸青年參加，共收到3,500份的氣象景觀作品，150份的氣象主題脫口秀作品。

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