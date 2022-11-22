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愛女遠嫁1400多公里 父親不捨淚崩：妳把我的心也帶走了

香港01／ 撰文／喬納森
女兒是父親的心頭肉，出嫁遠方著實會十分不捨。示意圖/ingimage
女兒是父親的心頭肉，出嫁遠方著實會十分不捨。示意圖/ingimage

女兒是父親的心頭肉，出嫁遠方著實會十分不捨！湖南一名女子出嫁後，回看婚禮前後所拍攝的影片瞬間淚崩，原來是看到父親在她遠嫁前一天來送行，並突然抱著她狂哭的一幕，表現得十分不捨。其後影片在網上發布，引來網友紛紛表示：「好感動」。

綜合陸媒報導，早前從河北遠嫁到湖南省湘潭市的王姓女子，16日回看婚禮的影片，看到出嫁前一天和家人團聚的片段時，瞬間淚崩。從當天的影片畫面中看到，爸爸知悉她將要遠嫁到湖南，表現得十分不捨，抱著她連接大哭，坐在一旁的媽媽也不禁擦眼淚，看得出他們一家人的感情十分深厚。

王女表示，父母當天開車跨越1400公里來為她送行，而父親看來如此傷心，是因為他當時已喝得相當醉，想不到她走過父親身旁時，對方會將她一擁入懷，且邊哭邊說：「妳把我的心尖摘走了」。

影片被傳到網路上，引來不少網友留言，「真情流露，確實捨不得」、「好感動」、「看得我都哭了」、也有網友這樣認為「爸爸女兒這麼抱著我有點接受不了」。

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