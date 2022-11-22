聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛女遠嫁1400多公里 父親不捨淚崩：妳把我的心也帶走了
女兒是父親的心頭肉，出嫁遠方著實會十分不捨！湖南一名女子出嫁後，回看婚禮前後所拍攝的影片瞬間淚崩，原來是看到父親在她遠嫁前一天來送行，並突然抱著她狂哭的一幕，表現得十分不捨。其後影片在網上發布，引來網友紛紛表示：「好感動」。
綜合陸媒報導，早前從河北遠嫁到湖南省湘潭市的王姓女子，16日回看婚禮的影片，看到出嫁前一天和家人團聚的片段時，瞬間淚崩。從當天的影片畫面中看到，爸爸知悉她將要遠嫁到湖南，表現得十分不捨，抱著她連接大哭，坐在一旁的媽媽也不禁擦眼淚，看得出他們一家人的感情十分深厚。
王女表示，父母當天開車跨越1400公里來為她送行，而父親看來如此傷心，是因為他當時已喝得相當醉，想不到她走過父親身旁時，對方會將她一擁入懷，且邊哭邊說：「妳把我的心尖摘走了」。
影片被傳到網路上，引來不少網友留言，「真情流露，確實捨不得」、「好感動」、「看得我都哭了」、也有網友這樣認為「爸爸女兒這麼抱著我有點接受不了」。
延伸閱讀：
禁忌之戀！仙氣正妹嫁年長12歲舅父 8年生3孩現況曝光惹網爭議
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言